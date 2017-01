Francoski hoteli lani zaradi terorističnih groženj ob 675 milijonov

Francija upa na uspešnejše leto

4. januar 2017 ob 09:26

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Zaradi strahu pred napadi islamskih skrajnežev so se turisti lani v večjem številu ognili Parizu in francoski rivieri, zaradi česar so bili francoski hotelirji v letu 2016 ob okoli 650 milijonov evrov v izgubljenih dohodkih, ocenjuje raziskovalna družba MKG.



Turistov so za odtenek več privabili v zadnji četrtini, ko ko so hoteli, še posebej tisti v Parizu, za novoletne praznike oklestili cene, močnejši dolar pa je pripeljal nazaj ameriške turiste.



Letos bi morali hotelom pomagati sejmi, kot je letalski miting Le Bourget, ki poteka na dve leti, čeprav nihče ne more ničesar zagotoviti. "Leto 2017 je lahko samo boljše od leta 2016, čeprav se najverjetneje ne bomo vrnili na raven iz leta 2014," razlaga vodja MKG-ja Georges Panayotis.

Francija na udaru

V zadnjih dveh letih je bilo v Franiciji v terorističnih napadih ubitih več kot 230 ljudi, od tega 86 ob praznovanju dneva Bastille v Nici, ko je napadalec s tovornjakom zapeljal v množico.

Dohodek na hotelsko sobo je v Parizu lani padel za 14,6 odstotka v primerjavi z letom pred tem, na rivieri pa za 2,8 odstotka, se pa je povečal za 4,4 odstotka drugod po državi.

Za silvestrovo obdobje med 29. in 31. decembrom so hoteli samo v Parizu zmanjšali cene za 7-8 odstotkov, nekateri luskuzni hoteli celo za 15 odstotkov. Francija, ki si krčevito prizadeva obuditi gospodarstvo, se močno zanaša na turizem, ki predstavlja 7-8 odstotkov BDP-ja. Francija je s 85 milijoni obiskovalcev letno najboj obsikana država na svetu.

K. S.