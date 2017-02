Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Geopark Karavanke je čezmejni projekt in območje Avstrije in Slovenije, ki obiskovalcem na več inovativnih načinov ponuja številne turistične vsebine in programe. Programi za poglobljeno doživljanje naravnih okolij omogočajo paleto aktivnih počitnic v tem okolju. Foto: TV Slovenija Na Natour Alpe-Adria se predstavlja več kot 330 turističnih ponudnikov iz 15 držav. Foto: Borut Živulović/BoBo Tudi letos se istočasno odvija sejem okusov Gastexpo&sladoled. Foto: Borut Živulović/BoBo Na sejmu lahko tudi dobite ideje za aktivni oddih. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Geopark Karavanke ali slovensko-avstrijsko sodelovanje "obrodilo" nagrado

Začel se je sejem Natour Alpe-Adria

1. februar 2017 ob 18:01

Geopark Karavanke, čezmejni projekt Slovenije in Avstrije, je prejel mednarodno nagrado za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe Adria - Jakoba 2017.

Posebna komisija pod vodstvom etnologa Janeza Bogataja je med 44 kandidati na razpisu za letošnjo temo Inovativni turistični programi za aktivni dopust v naravnem okolju izbrala projekt Karavanke Unesco globalni geopark Delovne skupnosti Geopark Karavanke.

Nagrada, ki so jo poimenovali po prvem turistu, romarju Jakobu, tokrat "roma" v roke geoparku, ki je primer dobre prakse sodelovanja Slovenije in Avstrije, ko gre za doživljanje narave.

Geopark Karavanke je čezmejni projekt in območje Avstrije in Slovenije, ki obiskovalcem na več inovativnih načinov ponuja številne turistične vsebine in programe. Programi za poglobljeno doživljanje naravnih okolij omogočajo paleto aktivnih počitnic v tem okolju. Geopark ima dve temeljni središči in sicer s Svetom geologije v Železni Kapli v Avstriji in Infocentrom Geoparka v Mežici v Sloveniji, kar je povezano s turističnim rudnikom: "Inovativnost tega projekta je predvsem v tem, da obiskovalcem približa naravo na drugačen, bolj oseben, privlačen in razumljiv način. K tej usmeritvi veliko prispeva tudi čezmejno povezovanje ob dejstvu, da stičišča različnih kultur bogatijo sodobnega človeka," je zapisano v utemeljitvi komisije.

Svet se predstavlja v Ljubljani

Prejemnika Jakoba 2017 so razkrili na osrednjem turističnem dogodku na naših tleh, na 28. sejmu Natour Alpe-Adria. Ta vse do vključno s soboto poteka na Gospodarskem razstavišču. Na sejmu se predstavlja več kot 330 turističnih ponudnikov iz 15 držav - Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Italije, Albanije, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Nepala, Indije, Jordanije in Tunizije.

Sejem je uradno odprl gospodarski minister Zdravko Počivalšek: "Blagovna znamka sejma, ki je edini takšnega formata v Sloveniji, se zelo dobro ujema z nazivom Slovenije kot prve Zelene destinacije sveta in Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope leta 2016." Minister je spomnil tudi na izjemne rezultate lanske turistične sezone. O teh si lahko več preberete tukaj.

Od aktivnega oddiha do sejma okusov

Klasični sejem prvi dan spremlja poslovna borza Natour, ki jo organizirata Združenje za pohodništvo in kolesarjenje ter Toleranca Marketing ob podpori Slovenske turistične organizacije. Na njej se 12 slovenskih ponudnikov iz Slovenije predstavlja 20 tujim agencijam s Poljske, Nemčije, Italije, Hrvaške, Nizozemske, Romunije in Malte.

Aktivni oddih v naravi predstavljajo Ribiška zveza in Kajakaška zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Pohodništvo in kolesarjenje, Slovenski gorsko kolesarski konzorcij odprimopoti.si, Fitnes zveza Slovenije, Športna unija in Olimpijski komite Slovenije ter kot letošnja novost v posebnem sklopu Sejem športa Aktivni in fit.

Tudi letos se istočasno odvija sejem okusov Gastexpo&sladoled. Domači in tuji razstavljalci so pripravili bogat razstavni program, tehnološke in druge novosti ter raznovrstne degustacije in druge oblike promocij oz. prezentacij.

Fotoutrinke s sejma si lahko pogledate spodaj. Foto: Borut Živulović/BoBo.

