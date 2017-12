Gin manija - Britanci letos kupili rekordnih 47 milijonov steklenic

Tudi Slovenci vse raje pijemo gin

26. december 2017 ob 09:10

London - MMC RTV SLO

Več kot očitno je, da se je gin počasi, a vztrajno letos prebil na čelo alkoholnih pijač. To je očitno tudi v Veliki Britaniji, kjer je imela ta pijača iz brinovih jagod pravzaprav prvi veliki boom v času razsvetljenstva.

Zdaj se gin, ki se je v Angliji konec 17. stoletja razmahnil po prepovedi uvoza alkoholnih pijač, zlasti francoskih, ponovno vrača. Oziroma se je že dodobra vrnil. Samo letos so Britanci pokupili več kot 47 milijonov steklenic in postavili nov rekord.

Na Otoku se je tako prodaja gina v zadnjih šestih letih kar podvojila, do konca septembra letos pa so v letu dni prodali za 1,2 milijarde funtov gina.

Nobeni drugi alkoholni pijači v zadnjem letu dni prodaja ni tako narasla, javnomnenjske ankete pa kažejo, da je gin z 29 odstotki zdaj najbolj priljubljeno žganje med Britanci. Sledita viski (25 odstotkov vprašanih) in vodka (23 odstotkov).

Več kot sto znamk

Kot navaja Guardian, ginovski trend delno poganja razvoj butičnih in prestižnih destilarn.

"Britansko občinstvo ne kaže nobenih znakov, da bi se naveličalo poskušanja novih ginov, pri čemer je zdaj na voljo več kot sto različnih znamk," je povedal Miles Beale, direktor britanske zveze za vino in žgane pijače (WSTA). "Naše inovativne destilarne gina zdaj ponujajo široko paleto ginov, prepojenih z lokalnimi rastlinami, kot sta morska trava in rabarbara in celo božične gine s kadilom in mirto."

Božični gin

Britanske veleblagovnice navajajo, da je gin najbolj priljubljen tudi kot božična pijača v teh prazničnih dneh in poročajo o rekordni prodaji. Končne številke še niso znane, a napovedujejo, da bodo prodali kar petkrat toliko gina kot šerija in dvakrat toliko kot portovca.

"Apetit Britancev po ginu se zdi nenasiten, za tako veliko rast na trgu pa se lahko zahvalimo vrhunskim in butičnim ginom," je za Guardian povedala Judith Batchelar iz Sainsburyja. "Veliko kupcev kupuje gin za pitje med praznično sezono, a opazili smo tudi, da je vedno bolj priljubljen tudi kot darilo. Lepe steklenice prvovrstnega gina so postale priljubljena alternativa viskijem."

Slovenski gini

In Slovenci? Tudi pri nas prodaja gina opazno narašča, vse bolj priljubljen je v koktajlih, in to ne samo za klasični gin tonik. In če je še pred kratkim na področju slovenskih ginov vladala popolna suša, se tudi to zdaj spreminja.

Kdo je zvaril prvi slovenski gin, je sicer stvar debate, čeprav se s tem nazivom bahajo pri Berryshki, z ginom, zvarjenem po standardnem postopku priprave London gina.

Potem je tu Limbay Gin, pa Monologue, ki je luč sveta ugledal ta mesec in za katerega je recepturo razvil kuharski mojster Tomaž Kavčič z Zemona, v naslednjih mesecih pa na trg prihaja tudi Bratinov gin izpod prstov Mihe Bratine, Ajdovca, najbolj znanega po svoji fotografiji hrane in kulinaričnem blogu.

Al' prav se piše brinjevec ali gin? Skratka, zakaj pri nas gina ne prevajamo preprosto kot brinjevca, ki je na našem prostoru res vseprisoten? Zato, ker v resnici ne gre za isti pijači. Kot preberemo na Terminologiji: "Gin je dejansko aromatizirana alkoholna pijača (etanol, običajno iz žita, aromatizirajo z brinjevimi jagodami), brinjevec pa ni gin, saj gre za destilat čistih brinjevih jagod." In še: "Evropska unija je leta 2008 s posebno uredbo opredelila žgane pijače: razvrstila jih je v 46 skupin, brinjevec pa ne spada v nobeno od njih in je kot taka žgana pijača posebne kategorije."

