Glasujte za najboljšo slovensko restavracijo!

The Slovenia Restaurant Awards za mednarodno prepoznavnost Slovenije

22. januar 2017 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Enogastronomski turizem postaja najhitreje rastoča turistična panoga na svetu, tudi v Sloveniji, kjer so celo višje instance le začele tržiti državo (tudi) kot butično kulinarično destinacijo.

Ekipa The Slovenia, ki stoji tudi za brezplačnimi mestnimi vodniki In Your Pocket, se je zato odločila (predvsem za turiste) na enem mestu zbrati najboljše, kar premore slovenska gastronomska scena.

"Naša vizija je mednarodna prepoznavnost Slovenije kot 'foodie' turistične destinacije, dolgoročen dvig kakovosti storitev in obiska v restavracijah ter razvoj zdrave kulinarične kulture Slovencev," pravijo.

Za svoj izbor najboljših restavracij po vsej Sloveniji so k sodelovanju pritegnili tako strokovno kot ljubiteljsko javnost.



Širši seznam je pripravila strokovna komisija, v kateri so mag. Helena Cvikl (direktorica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor), sommelierka Mira Šemić, etnolog dr. Janez Bogataj, doc. dr. Aleš Gačnik (predstojnik katedre za kulturni turizem na Turistici in vodja Centra za gastronomijo Univerze na Primorskem) in Yuri Barron (urednik slovenskih izdaj In Your Pocket), nato pa smo prvo glasovanje opravili kulinarični kritiki, sommelieri, gostinci ipd.

Razglasitev bo marca

Zdaj je še na vas, širši slovenski javnosti, da do 24. februarja glasujete za svoje favorite, razglasitev priznanj bo marca, do poletja pa bo izšla tudi knjiga z vsemi uvrščenimi restavracijami, ki bo ponudila turistom širok nabor okusov, za vsako priložnost in za vsak žep.

Ob tem je treba poudariti, da je komisija upoštevala samo tiste restavracije, ki so odprte najmanj leto dni, tako da boste na seznamu za Ljubljano zaman iskali dve, ki sta lani najbolj odmevali - bistro Monstera Bineta Volčiča in Atelje, v katerem ustvarja Jorg Zupan.

