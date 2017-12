"Gnilo" - Netflixov šokantni dokumentarec o prevarah s hrano

Pod drobnogled postavljeno vse od medu do perutnine

26. december 2017 ob 10:16

Nobena skrivnost ni, da ima industrija hrane temno plat. Pri Netflixu so to temo obdelali s šestimi epizodami dokumentarne serije Rotten (Gnilo), ki po napovedniku sodeč bolj spominja na srhljivko.

"Prehrambna industrija je na popolnem udaru. Kriza je globalna," slišimo v uvodnih kadrih napovednika dramatični glas pripovedovalca. "Naša telesa zavračajo hrano, ki jo jemo, a niti strokovnjaki v resnici ne vedo, kaj se dogaja."

Kot so sporočili iz Netflixa, serija Gnilo hrano obravnava tako kot popolni zločin, pri čemer se poglobi globoko v podzemlje proizvodnje hrane in razkrije korupcijo, razsežnost problematike zavržene hrane in preteče nevarnosti naših vsakodnevnih prehranjevalnih navad.

"V svetu, kjer so velike globalne dobavne verige vse bolj prepletene in konsolidirane, se ta serija začenja na vašem krožniku ... in sledi denarju do šokantnih posledic - zavedno ali nezavedno izzvanih regulacij, inovacij in čiste lakomnosti," še napovedujejo serijo, ki jo bodo na tem ponudniku spletnih vsebin premierno objavili 5. januarja.

Ekipa, ki stoji za Gnilim, je Zero Point Zero, produkcijska hiša, ki se je podpisala tudi pod take kulinarične TV-uspešnice, kot so The Mind of a Chef, Parts Unknown Anthonyja Bourdaina in Bourdainova nova dokumentarna serija Wasted!.

6 epizod - 6 perečih problemov:

1. "Lawyers, Guns and Honey" - med

2. "The Peanut Problem" - oreščki in alergije na hrano

3. "Garlic Breath" - (kitajski) česen

4. "Big Bird" - perutnina

5. "Milk Money" - mleko

6. "Cod is Dead" - ribiška industrija in industrija morske hrane



Za uvod afera z medom

Na kratko bi lahko rekli, da Gnilo obravnava perečo temo korupcije v prehrambni industriji, pri čemer je vsaka epizoda posvečena ločeni surovini oz. industriji.

Tako je v prvi, naslovljeni "Lawyers, Guns and Honey" (Odvetniki, orožje in med), pozornost uperjena v "globalni medarski posel" in najbolj razvpito afero z medom (t. i. Honeygate), ko sta dva največja ameriška proizvajalca nezakonito uvažala kitajski med, poln antibiotikov in aditivov, ter ga prodajala kot vrhunski ekološki ameriški med.

Dvojica je zaslužila na milijarde dolarjev, ker je ameriška vlada v poskusu, da bi preprečila množični uvoz slabega kitajskega medu dvignila carine, s tem pa so se skokovito zvišale cene ameriškega medu. S "pranjem medu" ("honey laundering") - tihotapljenjem poceni kitajskega medu, polnega kemikalij, - so bogateli tako umazani ameriški proizvajalci kot Kitajci, ki sicer svojega medu niso mogli prodati na niti enem urejenem trgu.

Kitajski ali domači česen?

V ostalih epizodah, ki se lotevajo alergij na hrano, uvažanja kitajskega česna (pereča tema tudi pri nas), perutninske industrije, mlečne industrije in ribiške industrije, nam dokumentarec predstavi grozljive razmere, v katerih delajo delavci, množično izkoriščanje domače delovne sile in vseprisotnega izigravanja kupca, ki mu zaradi vsemogočnega dolarja prodajajo vse bolj toksične in rakotvorne izdelke.

"Lokalna proizvodnja in kmetijstvo izginjata, kakšna hrana bo prišla do vas, pa določajo profitne marže," sporoča Gnilo. Avtorji serije opozarjajo, da smo prav mi, na milijone neozaveščenih potrošnikov, glavni podporniki in sostorilci teh umazanih poslov.

Če jeste, vas tema mora zanimati

In glede na to, da se vse bolj zavedamo, da je pomembno, kaj zaužijemo, da je eko in domače postalo pravi trend, da se (v teoriji) zavedamo pomena sledljivosti in da smo vse bolj dovzetni do opozoril glede prevar s hrano, bi morala Netflixova serija naleteti na veliko posluha.

Sploh ker zdaj radi dajemo neke pavšalne ocene, kako je neka poljščina gensko spremenjena in kako je določena surovina rakotvorna, ne da bi v resnici poznali ozadje in razsežnost korupcije v prehranski industriji. In ta je zaskrbljujoče velika.

Ali, kot še pravijo v napovedniku: "Če jeste hrano, je to tema, ki vas mora zanimati."

