Gorenjska plaža v pričakovanju jubilejnega stotisočega kopalca

Župan zelo zadovoljen z obiskom

9. julij 2018 ob 19:40

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Tržiška Gorenjska plaža vstopa v svojo peto sezono. V sodobno opremljenem bazenskem in kulturnem kompleksu pričakujejo, da bodo letos dočakali stotisoči vstop od začetka obratovanja.

Gorenjska plaža, s katero upravlja podjetje Bios, je v poletnem času pomemben element turistične ponudbe občine Tržič – ne le z bazenskim kompleksom, ampak tudi z gostinsko ponudbo in amfiteatrom, v katerem se bo tudi v tem poletju zvrstilo precej dogodkov in koncertov.

Tržiški župan Borut Sajovic je zadovoljen, da jim bo na Gorenjsko plažo letošnjo, torej peto sezono obratovanja, uspelo privabiti že stotisočega obiskovalca. "Nad plažo je tudi vse bolj priljubljeno in dobro obiskano počivališče za avtodome, nekaj korakov stran pa nastaja eden najlepših gorenjskih, če ne slovenskih, šotorišč lesenih šotorov, ki bo prav tako odprt letos," o turističnem potencialu območja pravi Sajovic.

Letno kopališče v Tržiču je odprto od nedelje do četrtka v času od 9. do 19. ure, ob petkih in sobotah od 9. do 21. ure, od ponedeljka do petka pa tudi od 7. do 8. ure za jutranje rekreacijsko plavanje. Cena celodnevne vstopnice za osnovnošolskega otroka znaša tri evre, za dijake in študente štiri evre, za odrasle pet evrov, petčlanska družina pa se lahko ves dan kopa za 15 evrov. Z letošnjo sezono so na Gorenjski plaži sicer začeli konec junija, nekaj dni kasneje kot običajno, ker so morali pred tem uveljaviti garancijo za zaščitni premaz bazena.

Popolna prenova leta 2014

Javni bazen v Tržiču je standard že vse od leta 1961, zato so se pred nekaj leti, ko je bil objekt dotrajan in je začel spuščati vodo, na občini odločili popolnoma na novo urediti območje bazena. Za projekt so prejeli 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, celotna investicija pa je znašala 4,3 milijona evrov.

Površine novih bazenov so primerljive z nekdanjim bazenom. Vodnih površin je 974 kvadratnih metrov, naenkrat pa je lahko na območju bazena do 500 ljudi. Prve plavalce je prenovljeno kopališče sprejelo julija 2014.

M. Z.