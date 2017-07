Gostovanje priljubljene Odprte kuhne to soboto tudi na Ptuju

Kulinarično druženje na Mestnem trgu

28. julij 2017 ob 08:33

Ptuj - MMC RTV SLO

Odprta kuhna bo v soboto na Ptuj prinesla okuse z vsega sveta, med 11. in 21. uro se bo Mestni trg spremenil v kulinarično tržnico, na kateri se bo predstavilo 25 ponudnikov.

"Ko gostujemo po Sloveniji, bodisi na naših rednih dogodkih bodisi na enkratnih, si poleg lokalnih gostincev v mesto vedno želimo pripeljati novo ponudbo. Tako je dogodek za obiskovalce resnično zanimiv in vznemirljiv," je pred sobotnim dogodkom povedal Lior Kochavy iz Odprte kuhne, ki je dodal, da je za gostovanje na Ptuju vladalo veliko zanimanje.

Na družabno-gurmanskem dogodku s svojimi slaščicami redno sodeluje tudi Karim Merdjadi, eno od večjih imen na slovenski slaščičarski sceni. Merdjadi je dogodek poimenoval kar kulinarični Babilon. "Odprta kuhna je naredila revolucijo v dojemanju ulične prehrane in izkazalo se je, da je ulična prehrana lahko visoko kulinarično doživetje, v katerem lahko uživamo tudi v kratkih hlačah in natikačih."

25 stojnic - 25 ponudnikov

Odprta kuhna bo na Ptuj pripeljala pester nabor ponudnikov, sodelovali pa bodo tudi lokalni gostinci. "Odprto kuhno poznamo, saj smo jo kot gostje obiskali v Ljubljani in v Kopru. Bili smo navdušeni nad vzdušjem in raznolikostjo ponudbe, zato smo se z veseljem odločili za sodelovanje, ko smo izvedeli, da dogodek prihaja tudi na Ptuj," je povedal Vlado Pignar iz Gostilne Ribič. Pignarja predvsem veseli, da bodo obiskovalci lahko poskusili raznoliko ponudbo mednarodnih jedi, ki jih na Ptuju sicer ni na voljo.

Na Ptuju bodo obiskovalci Odprte kuhne lahko uživali v dobrotah, ki jih bo na 25 stojnicah pripravljalo prav toliko ponudnikov. Na Mestnem trgu se bodo predstavili Abi Falafel, Argentino Steakhouse, Atelier Karim, Burrito Loco, Dežela okusov, Dvor Jezeršek, Experiment; No Art = No Fun, Galerija okusov, Gostilna in pivnica Stari pisker, Gostilna Ribič, GourmeThomas, Green Republic - Smoothies and more, Hiša turške kulinarike Yildiz Han, Hood Burger, Indijska restavracija Namaste, Jack & Joe Steak and burger club, Jedu Streetfood, Kuhinja Krušič, Nonbiri, Organic Garden, Restavracija Kitajski vrt, Roza slon, Taverja Tatjana in Twister Ice cream rolls. Za dodatno osvežitev bodo poskrbeli na stojnici Craft Beer, na kateri bodo ljubiteljem piva ponudili cvetober kakovostnih pivovarskih zvarkov.

Sa. J.