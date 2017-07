Hiša Franko imperij povečala za ljudsko pivnico

Hiša Polonka s craft pivi in friko

27. julij 2017 ob 11:08

Kobarid - MMC RTV SLO

Svetovni, z Michelinovimi zvezdicami ovenčani kuharski mojstri odpirajo cenovno prijaznejše bistroje, Hiša Franko, za katero stojita Ana Roš in Valter Kramar, pa je okolici primerno v teh dneh odprla – pivnico.

Najnovejši podmladek Hiše Franko se imenuje Hiša Polonka, stoji v samem središču Kobarida in je več kot dobrodošel dodatek, ne samo za samo mesto, ampak tudi za okolico, kjer smo bili obiskovalci in tuji turisti doslej pogosto v zagati, kam na pristno lokalno okrepčilo.

Ker je Kramar, Anin partner, ki skrbi za vino in sire, zato do zdaj najpetičnejše jedce, ki so si ob mogočih in nemogočih urah zaželeli podeželskih specialitet, zapeljal kar čez mejo v Italijo, kjer imajo kulinarični turizem zgledno razvit, je bilo odprtje bolj "ljudskega" obrata nedaleč od matične izpostave logična in pametna poteza.

Novo pivo - FEO

Tudi zato, ker se je Kramar v zadnjem času poleg sommelierstva tudi sam lotil proizvodnje craft piva – znamka FEO se je razvila iz lokalne mikropivovarne 1713, ki pa se je zdaj povsem spremenila – tako lastniško (eden od novih partnerjev je prav Kramar) kot konceptualno in grafično.

In FEO, imenovan po znanem, že pokojnem kobariškem umetniku Ivanu Volariču Feu, je letos s tem postalo prvo in edino pivo, ki ga toči najboljša slovenska restavracija. Za zdaj proizvodnja, ki temelji na IPI, pale aleu in pilsnerju, sicer še ni prav velika, približno polovico ga stočijo v majceni Polonki s prepoznavno modro fasado in rustikalno leseno notranjostjo.

V Polonko na Frankov rostbif

Hiša Polonka sicer obratuje že nekaj časa, a so šele to poletje ponudbi dodali še kulinarični del, gostov pa jim po slišanem ne manjka. Jedilnik je zelo osnoven in povsem nepretenciozen, hkrati pivniški in tradicionalni, ima pa nezmotljiv pečat Hiše Franko - vsaj tiste stare Hiše Franko, pred Aninim obdobjem.

Tako boste prav v Polonki še našli sloviti Frankov rostbif, ki se ni spremenil od časov Valterjevega očeta, in favorita Odprte kuhne, slastno, mastno, "gajstno" tolminsko friko, pa tudi sladke kobariške štrukeljce, po katere smo do zdaj romali na Ljubljanski grad v Gostilno na gradu, izpostavo, ki sta jo Roševa in Kramar skupaj s Svetozarjem Raspopovićem iz Asa odprla pred leti, nato pa se bolj ali manj umaknila in jo prepustila glavnemu kuharju Damjanu Finku.

A nazaj k Polonki - poleg že naštetega si boste po prijaznih cenah (5—8 evrov) lahko naročili še mineštro, divjačinski golaž, klobaso z zeljem, jančkovo bakalco z domačimi njoki, s panceto in skuto zabeljeno polento, Polonkin burger in, seveda, krožnik lokalnih sirov iz Valterjeve proizvodnje.

Kaja Sajovic