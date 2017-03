Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Ana Roš je na začetku postala uradno najboljša kuharska mojstrica na svetu in na tem mestu nasledila Dominique Crenn iz Atelierja Crenn v San Franciscu. Foto: AP/STO Cilj ekipe The Slovenia je postaviti Slovenijo in slovensko kulinariko na mednarodni zemljevid. Foto: Organizator Sorodne novice Glasujte za najboljšo slovensko restavracijo! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hiša Franko prejela naziv najboljša restavracija v Sloveniji

Znani prejemniki nagrad The Slovenia Restaurant Awards

22. marec 2017 ob 08:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Laskavi naslov najboljše restavracije v Sloveniji in nagrado strokovne komisije si po novem lasti Hiša Franko, z mednarodno prepoznavno kuharsko mojstrico Ano Roš.

Ekipa The Slovenia, ki stoji tudi za brezplačnimi mestnimi vodniki In Your Pocket, je (predvsem za turiste) na enem mestu zbrala najboljše, kar premore slovensko gastronomsko področje.

V okviru izbora najboljših restavracij v Sloveniji - The Slovenia Restaurant Awards za leto 2017 je bila na Fužinskem gradu v Ljubljani slovesna podelitev priznanj in razglasitev regijskih zmagovalcev ter zmagovalca strokovne komisije.

Med 140 predlaganimi restavracijami z vseh koncev Slovenije so laskave nazive zmagovalec regije dobile Vila Podvin na severu, Ošterija Debeluh na jugu, Gostilna Rajh na vzhodu, Hiša Franko na zahodu, in Restavracija Strelec na območju Ljubljane in osrednje Slovenije, drugi regijski finalisti pa so si prislužili naziv najboljše regijske restavracije.

Širši seznam je pripravila strokovna komisija, v kateri so mag. Helena Cvikl (direktorica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor), someljejka Mira Šemić, etnolog dr. Janez Bogataj, doc. dr. Aleš Gačnik (predstojnik katedre za kulturni turizem na Turistici in vodja Centra za gastronomijo Univerze na Primorskem) in Yuri Barron (urednik slovenskih izdaj In Your Pocket), nato pa so prvo glasovanje opravili kulinarični kritiki, someljeji, gostinci ipd.

Ob tem je treba poudariti, da je komisija upoštevala samo tiste restavracije, ki so odprte najmanj leto dni, tako da boste na seznamu za Ljubljano zaman iskali dve, ki sta lani najbolj odmevali - bistro Monstera Bineta Volčiča in Atelje, v katerem ustvarja Jorg Zupan.

K. K.