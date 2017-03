Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Roš in Hiša Franko uživata v nedvomno najboljšem letu. Foto: Hiša Franko Hišo Franko vodita Ana Roš in njen življenjski partner Valter Kramar, ki v restavraciji skrbi za vina (v večji meri naravna in biodinamična) in doma zorjene sire. Foto: Hiša Franko Eden od Aninih krožnikov iz lanske sezone - izjemen razstavljen brodet. Foto: Hiša Franko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hiša Franko prvič med 100 najboljših restavracij sveta!

Ana Roš bila okronana za najboljšo kuharsko mojstrico

28. marec 2017 ob 09:57

Melbourne - MMC RTV SLO

Ko je akademija izbora za 50 najboljših restavracij sveta (50 Best Restaurants) januarja Ano Roš izbrala za najboljšo kuharsko mojsrtico na svetu, se je že malo slutilo, da bi se lahko tudi Hiši Franko uspelo uvrstiti med najboljše restavracije.

Slutnje so se potrdile danes, ko je dober teden pred razglasitvijo letošnjega izbora najboljših restavracij na svetu v Melbournu, revija Restaurant, ki izbor prireja, razglasila najboljše restavracije od 51. do 100. mesta.

Hiša Franko se je kot novinka na seznamu zavihtela na visoko 69. mesto, za seboj pa pustila take kulinarične institucije kot so pariški Chateaubriand (93. mesto), sydneyjski Quay (95. mesto), londonski St. John (91. mesto), Maaemo v Oslu (79. mesto) in newyorški Per Se (87. mesto).

Za Frankom sta tudi restavraciji, ki ju vodita Anini predhodnici v naslovu najboljše kuharske mojstrice na svetu, Dominique Crenn (Atelier Crenn, San Francisco, prvič na lestvici na 83. mestu) in Helena Rizzo (Mani, Sao Paulo, 81. mesto).

To sicer ni prva slovenska uvrstitev na lestvico - pred Hišo Franko je bila na njej leta 2010 ljubljanska restavracija JB Janeza Bratovža, ki je pristala na 89. mestu.



Najboljših 50 restavracij na svetu bodo razglasili 5. aprila v Melbournu. Poleg Roševe bodo posebne nagrade prejeli še heston Blumenthal (življenjska nagrada), barcelonska restavracija Disfrutar (najobetavnejša restavracija), razglasili pa bodo tudi najboljšega mojstra za slaščice. Lani so za najboljšo restavrcijo okronali Osterio Francescano iz Modene, v kateri ustvarja Massimo Bottura, pred tem so v zadnjih letih zmagovali El Celler de Can Roca (Girona, Španija) in Noma (Köbenhaven).

Anin vzpon na olimp

Roševa, ki se že nekaj let počasi prebija v sam svetovni kulinarični vrh, se je med največje in najbolj opazne kuharske mojstre zares zavihtela v zadnjem letu - konkretno, po Netflixovi seriji Chef's Table, v kateri je bila ena epizoda posvečena Hiši Franko in njeni mojstrici.

Povpraševanje po rezervacijah je že takrat skokovito poraslo, Hiša Franko pa je bila od maja, ko je serija doživela premiero, nenadoma preplavljena s pretežno navdušenimi Američani, ki so se na mah zaljubili v idilično pokrajino in povsem samosvojo kuharsko umetnico.

"Omejitev je nebo"

Roševa je nato gostovala po vsem svetu, bila vabljena na največje kulinarične dogodke, kuhala na poroki v Indiji, pa na dogodkih na Maldivih, Avstraliji, Škotski in Sočiju. Zdaj jo čaka še potovanje v Melbourne, kjer bo v sklopu izbora 50 Best prejela nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu.

Ko smo Roševo danes vprašali, do kam lahko taka restavracija, kot je Hiša Franko, ki še vedno deluje bolj kot intimna, družinska restavracija kot pa posvečen tempelj visoke kulinarike, pa: "Omejitev je nebo!"

Mimogrede - Hiša Franko svoja vrata po trimesečnem dopustu ponovno odpira ta teden, mize pa so, verjetno ni treba poudariti, bolj ali manj zasedene že do konca sezone.

Kaja Sajovic