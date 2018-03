Hotel Belvédère: Zapuščeni dragulj švicarskih Alp

Prizorišče snemanja filma Goldfinger

Njegova redna gosta sta bila tako papež Janez XXIII. kot Sean Connery, služil je kot kulisa za bondijado Goldfinger, a danes stari, slikoviti Hotel Belvédère na strateški točki prelaza Furka v švicarski Alpah žalostno sameva.

Leta 1882 zgrajen hotel tik ob Ronskem ledeniku v kantonu Valais je bil dolga desetletja priljubljena točka tako za zaljubljene pare in družine kot tudi za adrenalinske navdušence, saj pravijo, da je kljukasta, strmo vzpenjajoča se cesta do hotela s prepadom na vsakem ovinku ena najbolj strašljivih v Evropi.

No, to je stvar debate, nedvomno pa "Furkastrasse" velja za eno najbolj slikovitih, znamenitih in vznemirljivih alpskih cest.

Ni čudnega, da si je prelaz Furka za kuliso svojega filma, tretjega filma o Jamesu Bondu po vrsti, leta 1964 izbral tudi režiser Guy Hamilton, v kar naj bi ga prepričal Sean Connery, ki je kot redni obiskovalec hotela ta kraj oboževal, navaja portal Vintage News.

Dih jemajoča lokacija

Naslovnega zlikavca, Aurica Goldingerja, je upodobil Gert Fröbe, agenta 007 pa - za mnoge najboljši Bond - Connery. Ta je v svojem aston martinu tesno za petami Goldfingerju, ki v svojem rumeno-črnem rollce royceu brzi prek vratolomnega prelaza 200 kilometrov od Ženeve.

In sredi tega pregona se iz ničesar, kot strela iz jasnega, sredi zasneženih gora na višini 2.400 metrov pojavi osamljena s kamnom obložena stavba na dih jemajoči lokaciji, naravnost na ovinku - hotel Belvédère.

Danes nihče pravzaprav ne ve okoliščin, kako in zakaj je bil hotel zgrajen, znano je le, da je bil zgrajen takoj po odprtju prelaza, tako, da je možno, da je sprva služil kot penzion za delavce, nato pa za obiskovalce, ki ljubijo gorsko idilo in mir - ali pa za ljubitelje ekstravagantnih zabav, ki so jih svoj čas prirejali v hotelski plesni dvorani.

Ronski ledenik

In potem je tu še 16 kvadratnih kilometrov prostrani Ronski ledenik, ki se dviga do višine 3.630 metrov in do katerega je od hotela le par sto korakov. Ronski ledenik je eden bolj veličastnih v tem koncu sveta, z osupljivo nezemeljsko ledeno krajino, ki pa so ji zaradi podnebnih sprememb žal šteta leta.

Hotel ima strateško pozicijo tik nad ledenikom, tako, da so lahko gostje med jutranjim kapučinom uživali v neprecenljivem razgledu s svojih balkonov.

Uživali, preteklik. Leta 2016 je namreč hotel svoja vrata zaprl, danes pa žalostno, z zaprtimi zelenimi polkni, stoji kot opomnik na svoje živahnejše čase. Razlog leži delno prav v globalnem segrevanju, zaradi katerega se je 11.000 let star ledenih v zadnjih stotih letih za kilometer in pol krajši, tako, da bi danes s hotelskih balkonov gledali na zelene poljane, ne pa na ledene plošče.

Povozil ga je čas

Zaradi taljenja ledu izginja tudi nekoč največja atrakcija Ronskega ledenika, ledena jama ob njegovem vznožju, kar pomeni, da je tudi prometa manj.

Hotel je bil zaradi neprevoznosti ceste Furka tako ali tako pozimi vedno zaprt, stvari pa so se samo še poslabšale leta 2000, ko so zgradili nov predor, prek katerega vozniki zaobidejo cesto do Belvédèra, in hotel s slikovitimi, a nevzdrževanimi sobami iz 19. stoletja ob modernejši konkurenci preprosto ni več mogel preživeti.

V spodnji galeriji še nekaj podob hotela z okolico in Ronskim ledenikom.

