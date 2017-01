Hoteli Bernardin zdržali štiri desetletja. Kako pa zdaj naprej?

Potrebovali bi dobrega stateškega lastnika

10. januar 2017 ob 14:50

Portorož - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Portorožu so pripravili slovesnost ob 40-letnici družbe Hoteli Bernardin. Ob cerkvici pred Piranom je leta 1976 zraslo pravo turistično mesto, največje v takratni Jugoslaviji.

Tudi danes so Hoteli Bernardin pomembno turistično podjetje in eden od največjih kongresnih centrov v tem delu Evrope.

Hoteli Bernardin so pomembni za slovenski turizem - navsezadnje imajo dolgo tradicijo, imajo potencial, veliko znanja in neglede na vse so tudi ugledna blagovna znamka. Gre za veliko hotelsko hišo s 1600 sobami v šestih hotelih na treh lokacijah - v Portorožu, Strunjanu in Izoli.

Usoda hotela je zato zelo pomembna. O viziji hotela je zbranim na slovenosti, ki se je je udeležilo ogromno ljudi, spregovoril predsednik uprave Andrej Prebil.

Premier Miro Cerar se je opravičil v zadnjem trenutku, prišel pa je gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Kakšna bo prihodnost hotela?

Javnost seveda zelo zanimajo vprašanja povezana s prihodnostjo hotela. Večinski lastnik NFD Staneta Valanta je v stečaju, usoda njegovega celotnega imperija je negotova, torej tudi usoda Hotelov Bernardin. Hotel bi z boljšim lastnikom, z dobrim strateškim lastnikom, ki ga ne bi oviral in dušil, bil lahko navsezadnje v ponos vsem.

Pred 40 leti je bila gradnja objekta ena od največjih investicij v turizem v takratni Jugoslaviji. Hoteli Bernardin so bili velika zgodba, že od začetka zavita v tančico skrivnosti. Namreč takratno podjetje Emona je za gradnjo pridobilo 10 milijonov ameriških dolarjev posojila. Ljudje so ugibali ali hotel gradijo Američani in zakaj. Res pa je, da je, da je država potrebovala devize in je takrat računala, da bodo Bernardin obiskovali vojak iz bližnjega Natovega oporišča Aviano v Italiji.

Vendar iz tega ni bilo noč oziroma le bore malo, takoj zatem so se začele finančne težave hotela, kajti posojilo je bilo treba vrniti, in to v devizah. In te finančne težave se nadaljujejo še vse do danes. Tukajšnje gospodarstvo si želi, da bi ta hotel ostal v domači lasti, da ga ne bi razprodali po delih, ampak da bi se ta ambiciozna zgodba turistična zgodba, ki je bila zastavljena v 70. letih, še naprej lahko nadaljevala.

Lani z 1,7 milijona evrov dobička

Za Hoteli Bernardin je sicer uspešno leto, saj so presegli vse kazalnike poslovanja. V letu 2016 je portoroška družba tako dosegla poslovne prihodke od prodaje storitev v višini 27,54 milijona evrov, kar je tri odstotke več od načrtovanega ter sedem odstotkov več kot leto prej. Družba je imela tudi rast nočitev in 1,7 milijona evrov dobička. Obenem napoveduje skorajšnji dogovor z bankami upnicami o reprogramiranju dolgov, kar bo omogočilo sprostitev investicij.

V Hotelih Bernardin v letih 2017 in 2018 predvidevajo večja vlaganja v hotelsko infrastrukturo. Načrtujejo ključne investicije v prenovo sob v Grand hotelu Bernardin, hotelu Histrion in prenovo bazenskega kompleksa Lagune Bernardin Morski Park. Večji del obnov bodo izvedli v času nižje zasedenosti hotelov, s čimer bo negativen učinek na prihodke od prodaje manjši. V letošnjem letu pa kljub temu načrtujejo, da bodo presegli tako lanskoletne nočitve kot tudi skupne poslovne prihodke od prodaje.

T. H., Elen Batista Štader/TV Slovenija