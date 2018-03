Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Michelinovi vodniki običajno izhajajo v državah, kjer se jim prodaja izplača - v Sloveniji se jim očitno ne, pa tudi v Avstriji ne, saj so ga pred časom umaknili, ostal je samo še vodnik po evropskih prestolnicah. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvaška dobila dve novi Michelinovi zvezdici

Novo priznanje za hrvaško gastronomijo

2. marec 2018 ob 12:14

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaška se od prvega marca lahko pohvali s tremi Michelinovimi zvezdicami, kar je dve več, kot jih je imela lani. Gre za priznanje hrvaškim restavracijam in dodatno tržniško spodbudo za hrvaški turizem.

Med prejemniki zvezd je šibeniška restavracija Pelegrini, ki velja za vodilno v hrvaški gastronomiji. Kuharski mojster Rudolf Štefan že več let ustvarja nov dalmatinski gastronomski rokopis. Gre za najbolj ambiciozen in najbolj celovit koncept na Hrvaškem. Velik ugled so si prislužili predvsem na račun odnosa, ki ga gojijo do lokalne in visoke kuhinje ter izostrenosti okusa in arom. Hkrati pa tudi ponudba vin v restavraciji napreduje iz leta v leto. Pika na i pa je še ambient, v palači nasproti šibeniške katedrale.

V nasprotju z restavracijo Pelegrini je Monte iz Rovinja prejel zvezdico že lani in je tipični primer višjega ranga mednarodnih restavracij z eno michelinko. Kuharski mojster Danijel Đekić kuha cenovno dostopno, hedonistično hrano, ki osrečuje goste. Monte v samem središču Rovinja, tik pod baziliko sv. Evfemije, samozavestno vodita domačin Danijel Dado Đekić in njegova nizozemska soproga Tjitske. Đekičeva že leta navdušujeta z vrhunsko, moderno kulinariko, ki navdih išče v okolici in morju, pri tem pa nikdar nista iskala bližnjic in sta še v času, ko so se druge hrvaške restavracije prebijale z malce bolj povzdignjeno kulinariko, gostom postregla s tremi pozdravi iz kuhinje in z atraktivno prezentacijo.

Med dobitniki je tudi dubrovniška 'fine dining' restavracija 350. Kot piše spletni portal Plava Kamenica, bi lahko prav ta zvezdica pomenila preobrat na dubrovniški, precej konzervativni, gastronomski sceni.

