Hrvaška nenadejano dobila Michelinov vodič - kaj pa Slovenija?

Ena zvezdica za rovinjski Monte

1. februar 2017 ob 18:33

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvati so ponovno ponovno po desni prehiteli Slovenijo. Kljub temu, da je Slovence prejšnji teden razveselila novica, da je Ana Roš postala najboljša kuharica na svetu, pa Slovenci še vedno čakamo na Michelinov vodič. Tega so zdaj - precej nepričakovano in v spletni obliki - dobili Hrvati, z njim pa tudi svojo prvo Michelinovo zvezdico.

"Prvič je Michelin naredil izbor restavracij za Hrvaško! Monte v Rovinju prejme #michelinko," so sporočili na Twitterju iz Michelina, referenčnega gastro vodiča.

Monte v samem središču Rovinja, tik pod baziliko sv. Evfemije, suvereno vodita domačin Danijel Dado Đekić in njegova nizozemska soproga Tjitske.

Đekičeva že leta navdušujeta z vrhunsko, moderno kulinariko, ki navdih išče v okolicu in morju, pri tem pa nikdar nista delala bližnjic in sta še v času, ko so se ostale hrvaške restavracije prebijale z malce bolj povzdignjeno kulinariko gostom postregla s tremi pozdravi iz kuhinje in atraktivno prezentacijo.

Več sledi ...

Kaja Sajovic