Hrvaškim gorskim reševalcem "dovolj reševanja riti planincev v natikačih"

HGSS je velik kritik neopremljenih in nespametnih pohodnikov

31. julij 2018 ob 09:39

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški gorski reševalci (HGSS) so znani po tem, da se ne zadržujejo kaj dosti s kritikami na račun tistih, ki se nespametno ali nepripravljeni podajajo v gore.

Pred dnevi so tako iz kanjona Velike Paklenice reševali izgubljeno belgijsko družino s tremi mladoletnimi otroki. Našli so jih okoli 23. ure, dehidrirane, dezorientirane in izčrpane.

S seboj niso vzeli ne vode ne svetilke, kar so pripomnili tudi reševalci v sporočilu za javnost, da so družino rešili.

Na srečo se je za Belgijce hrvaška epopeja srečno končala, a vsi nimajo take sreče.

HGSS turiste in amaterske pohodnike redno opozarja, da planinarjenje ni "sprehod po parku" in da je treba za pohod v gore uporabljati pamet – in opremo, jasno.

Zlasti tega zadnjega dela mnogi očitno še vedno ne jemljejo resno.

Satirični komentar HGSS-a

Ker so pri HGSS-ju nemalokrat zelo neposredni pri svojih kritikah ležernih pohodnikov, so na hrvaški satirični strani Net.hr pred časom objavili fotomontažo table ob vhodu v narodni park Velebit z robatim "sporočilom HGSS-a".

"Cena vstopnice – 30 kun. Cena vstopnice, če vstopate v japonkah – 7.030 kun," so zapisali ob fotomontaži lesene table s cenikom. Ob tem pa pripis: "HGSS-u je dovolj reševanja vaših riti iz brezen, ker ste za planinarjenje obuli natikače."

Šalo na stran, je pa HGSS zares prejšnji teden na svojih družbenih omrežjih objavila sporočilo objestnim voznikom: "Dragi naši, če je na avtocesti gneča, z dirkanjem po odstavnem pasu ne samo tvegate kazen in onemogočate prehod reševalnim vozilom, ampak tudi vsem sporočate svoj IQ."

Ovi iz HGSS-a su legende pic.twitter.com/xIytHUlLf3 — Krešo Beljak (@KBeljak) July 29, 2018

K. S.