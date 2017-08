Hrvati trepetajo pred "invazijo" na enega lepših jadranskih otokov

Zaradi snemanja mjuzikla Mamma Mia strm dvig cen nepremičnin

16. avgust 2017 ob 06:33

Vis - MMC RTV SLO

Čeprav se Hrvati nikdar niso branili snemanj hollywoodskih produkcij na svojih tleh in so jih znali tudi dobro vnovčiti (glej: Igra prestolov), pa Vis zdaj kar malce s strahom pričakuje "invazijo" na otok, ki velja za enega lepših in manj okrnjenih na Jadranu.

Jeseni bodo namreč tam snemali nadaljevanje mjuzikla Mamma Mia, prvi člani produkcijske ekipe pa so že prispeli na otok in v strogi tajnosti začeli postavljati kulise. Prva klapa bo nato padla v začetku septembra, ko se bo na Vis in njegove najlepše plaže za približno šest tednov zgrnila 700-članska ekipa, vključno z zvezdniki Meryl Streep, Pierceem Brosnanom, Colinom Firthom in Amando Seyfried.

Mammo Mio so leta 2008 snemali v Grčiji, v blagajne pa je prinesla 600 milijonov dolarjev. Nadaljevanje mjuzikla že zdaj označujejo kot najdražjo in največjo tujo filmsko produkcijo v zgodovini Hrvaške - kljub temu, da so pri naših južnih sosedih v zadnjih letih snemali vse od Igre prestolov do Jamesa Bonda.



Kot piše Jutarnji list, je prvi izkupiček snemanja že znan - Visu naj bi ostalo čistih 30 milijonov kun (4 milijone evrov) zaslužka. Bo pa Mamma Mia vplivala na turizem, nepremičninski posel in življenje otoka tudi po koncu snemanja.

Bo šel Vis po poteh Skopelosa?

In o Visu ne pišejo samo hrvaški mediji, ampak tudi britanski. Angleži namreč zadnja leta množično oblegajo hrvaške otoke, predvsem Hvar, ki se je z njihovo pomočjo iz idiličnega otočka spremenil v žurersko destinacijo, kjer domačini obupavajo nad pijanimi in razvratnimi dopustniki z Otoka. Londonski Times je Visu posvetil celo stran, napoveduje pa mu, da bi šel lahko po poti grškega otoka Skopelosa, kjer so snemali prvi del, ter iz divjega, neodkritega otoka prerasel v turistično meko.

Vis je bil do leta 1991 še pod domeno jugoslovanske vojske, zato se je turizmu odprl med zadnjimi, še vedno pa na otoku ni nobenega avtokampa, a je naglo nadoknadil zaostanek in zdaj vsako leto beleži nove rekorde turistov. Po navedbah lokalnih nepremičninskih agentov se vsaka hiša ob obali v mestih Vis in Komiža, ki se pojavi na tržišču, razgrabi v nekaj dneh, kupci pa so v glavnem Britanci in Norvežani.

Od skritega bisera do turističnega navala

Cena za kakovostno kamnito hišo na Visu se začenja pri pol milijona evrov. Eno od njih je kupil tudi Anthony Stancomb Fulham, ki je s soprogo Ivano, vnukinjo kiparja Ivana Meštrovića, lastnik obmorske renesančne palače v mestu Vis.

"Razvoj je strogo omejen, zato se kaj dosti ni spremenilo, od kar sva prišla na otok. Da je še vedno videti kot ribiško mestece iz 40. let, je razlog, zakaj ga obožujeva," razlaga Fulham, katerega palačo omenjajo kot potencialno nastanitev za Meryl Streep. Na otoku namreč kronično primanjkuje luksuznih in butičnih hotelov, ki bi zadovoljili potrebe hollywoodske dive.

Ko je Fulham pred skoraj 20 leti prišel na Vis, so bile nepremičnine še "poceni kot čips". Danes je zgodba drugačna - za prenovljeno hišo v mestu Vis boste po trenutni ponudbi v nepremičninskih agencijah odšteli od 496.000 evrov do 750.000 evrov, cene parcel z razgledom na morje pa se gibljejo od 200 evrov za kvadratni meter navzgor. Pričakujejo, da bodo že tako visoke cene nepremičnin po Mamma Mii 2 poskočile za 100 odstotkov.

Vsi niso navdušeni

Vis bo v filmu "odigral" fiktivni grški otok Kalokairi, kot ga je v prvem delu Skopelos, hrvaški biser pa so med drugim izbrali, ker je podoben Skopelosu - velik del otoka, relativno oddaljenega od celine, je še vedno nedotaknjena narava, tudi to "odkrivanje" pa bi lahko privabilo lovce na nepremičnine. "Če pogledamo vpliv, ki ga je na Skopelos imel prvi film Mamma Mia ali na Dubrovnik HBO-jeva uspešnica Igra prestolov, lahko predvidevamo, kaj bi se lahko zgodilo Visu," pišejo Britanci.

Po Mammi Mii je Skopelos beležil ogromen porast rezervacij za hotele in poroke ter povpraševanj po nakupu nepremičnin, otok pa je skočil na raven najbolj znanih grških otokov, kot so Rodos, Mikonos in Krf. Leto dni po tem, ko je hollywoodska ekipa Skopelos zapustila, se je otočanom življenje drastično spremenilo, mnoge pa je invazija turistov zmotila - cene nepremičnin so se dvignile v nebo, cene v restavracijah so se podražile za 50 odstotkov, podražila se je osnovna špecerija ...

Kapacitete že zdaj pokajo po šivih

Niso vsi Vižani navdušeni nad takimi obeti, še posebej, ker otok nima infrastrukture za občutno večje število turistov. Otok je že zdaj poln, do plaže Stinive, lani razglašene za najlepšo v Evropi, pa s čolnom skoraj ne morete več, saj so jo plovila povsem obkolila. Podobno je z znamenito Modro špiljo (Modro jamo) na bližnjem otočku Biševo, o čemer smo že pisali, zato otoške oblasti zdaj razmišljajo o omejitvi obiska.

"Zelo težko je reči, ali bi to za nas plus ali minus. Že zdaj v mestu s 1.500 prebivalci na višku sezone dnevno biva med 12. in 15.000 turistov. V povezavi z nepremičninami imamo tu tudi težavo z nerešenimi lastništvi. Tu imate hiše, razdeljene celo na 80 lastnikov, zaradi česar so večji deli starega mesta zapuščeni in v ruševinah. Jasno pa je tudi, da je vsaka promocija otoka odlična," je za Jutarnji povedal Bogoljub Mitraković, direktor turistične zveze Komiža.

Otok ima trenutno kapaciteto 4.000 ležišč v zasebnih in hotelskih namestitvah, a so vsi trije hoteli v stečaju. Majhna je tudi ponudba vrhunskih nepremičnin, ki so bile prodane že pred leti, tiste redke mikavne hiše, ki so še na voljo, pa imajo povečini, kot že zapisano, zaradi razseljevanja lastnikov po vseh koncih sveta, nerešena lastništva.

Mimogrede, kot je izračunal Ekonomski inštitut v Zagrebu, je samo zaradi Igre prestolov Dubrovniku med letoma 2012 in 2015 v blagajno kapnilo 126 milijonov evrov.

K. S.