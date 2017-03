Iščejo se turisti za obisk hotela z najslabšim razgledom na svetu

Banksy gostom ponuja utopično izkušnjo

V Betlehemu so odprli hotel The Walled Off, pod katerega se je podpisal umetnik Banksy. Hotel ponuja "najslabši razgled na svetu", saj je iz sob razgled na varnostni zid, ki obkroža celotno mesto.

Hotel so z grafiti poslikali palestinski umetniki, vanj pa vabijo tako tuje kot domače turiste, da bi lahko na lastne oči videli, kakšno je življenje na okupiranem ozemlju. V preddverju goste pozdravijo številne nadzorne kamere, ki služijo zgolj kot okras, vratar na vrhu stopnic pa stoji zgolj nekaj metrov stran od enega izmed najhujših konfliktov na svetu.

Britanski umetnik in politični aktivist Banksy je gostom v hotelu z desetimi sobami, ki je zgrajen v kolonialnem slogu in je okrašen s kitajskim porcelanom in usnjenimi kavči, ponudil pravo izkušnjo. Čisto vsaka soba, ki dobi zgolj 25 minut neposredne sončne svetlobe dnevno, ponuja razgled na zid, iz zgornjih nadstropij pa lahko gostje opazujejo tudi ostrostrelce.

Hotel so gradili približno 14 mesecev, kot poroča BBC, pa naj ne bi nihče točno vedel, za kaj gre, dokler ni pred dnevi odprl svojih vrat - presenečeni so bili celo domačini. Hotel so odprli 3. marca - odprtje sovpada s stoletnico sprejetja Balfourove deklaracije iz leta 1917. "Točno sto let mineva, odkar so Britanci prevzeli oblast nad Palestino in s tem sprožili kaos," je v izjavi zapisal Banksy. "Zato se mi je zdel to primeren čas, da opozorim, kaj se zgodi, ko želi Velika Britanija sprejeti pomembno odločitev brez posvetovanja z drugimi."

Umetnik že dolgo povezan s tem območjem

Banksy je na dan odprtja svojo identiteto prikril. Na odprtje je vabil zgolj dopis za javnost: "Trinadstropno zdravilo za vaš fanatizem z omejenim parkirnim prostorom." Umetnik je sicer z Betlehemom povezan že desetletja in se je podpisal tudi pod znano poslikavo golobice miru z neprebojnim jopičem.

Hotel so okrasili številni ulični umetniki - ena slika prikazuje Izraelce na nadzornem stolpu, okrog njih pa se na vrtiljaku vrtijo palestinski otroci, spet druga pa vas, ki jo ruši oklepno vozilo. S hotelom želijo v okupirani del sveta na Zahodnem bregu privabiti tuje turiste, ki se tja sicer ne bi odpravili.

"Zidovi so zadnje čase precej popularni," je v izjavi še dodal Banksy. "Meni so bili všeč, še preden je o njih začel govoriti Donald Trump."

Bivanje že od 28,50 evra naprej

Predsedniški apartma v najvišjem nadstropju ima rdečo posteljo in masažno kad v sredini sobe. Prav tako se ponaša tudi z manjšo kinodvorano in barom. Koliko bo stala prenočitev v najprestižneje opremljenih sobah, še ni znano, skromne postelje pa naj bi bile dosegljive za 28,50 evra na noč.

V hotelu so zaposlili 45 domačinov, vodja Visam Salsah se boji, da bodo imeli preostali palestinski hoteli na račun njegovega izgubo. "Upam, da resnično podpiramo betlehemski turizem in da bomo mestu tako pomagali k boljšemu proračunu."

V stavbi sta poleg hotela še manjši muzej o zgodovini zidu in galerija, kjer razstavljajo palestinski umetniki. "Želim si, da bi prišli tudi Izraelci," je še dodal Salsah. "To je tudi za njih odlična priložnost, da vidijo čudovite umetnine in dobijo občutek, kakšen vpliv ima zid na Palestince."

