Italija v najem ponuja svoje državne svetilnike

Na ta način jih vlada želi obvarovati pred propadom

8. oktober 2017 ob 16:10

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanska vlada namerava v najem oddati več svetilnikov v državni lasti, saj si ne more več privoščiti njihovega vzdrževanja. Od najemnin si obeta 760.000 evrov na leto.

Svetilniki, ki bodo na voljo za najem, stojijo v različnih deželah, med drugim v Liguriji in Markah ter tudi beneški laguni. Iz Rima so sporočili, da bo za najem na voljo 17 svetilnikov.

Z oddajo v najem želijo preprečiti propad svetilnikov, saj si obrambno ministrstvo ne more več privoščiti njihovega vzdrževanja. Bodoči najemniki, ki lahko ponudbe oddajo do 29. decembra, bodo v svetilnikih morali urediti restavracije, hotele ali muzeje.

Italijanska obrambna ministrica Roberta Pinotti je dejala, da želijo s tem poskrbeti za boljše upravljanje premoženja v državni lasti. Svetilnike bodo v najem oddali za 50 let, od najemnin pa si obetajo 760.000 evrov na leto.

Več kot 100 objektov v brezplačni najem

Sicer pa ne gre za prvo tovrstno akcijo v Italiji. V preteklih dveh letih je bilo na dražbah že ponujenih 30 svetilnikov, ki jih je italijanska vlada ponujala ljudem, ki bi jih bili pripravljeni spremeniti v hotele ali druge turistične objekte.

Poleg tega je italijansko ministrstvo za kulturno dediščino v okviru strateškega načrta za razvoj turizma v brezplačen najem ponudilo več kot sto starodavnih gradov, samostanov, stolpov, kmetij, šol in vil. Zainteresirani so morali predstaviti načrt, kako želijo obuditi določeno stavbo in kakšno turistično dejavnost bi izvajali v njej, ministrstvo pa je nato najboljšim kandidatom objekte podelilo v devetletno brezplačno rabo.

V prihodnjih dveh letih Italija načrtuje na takšen način obuditi še dodatnih 200 zgodovinskih stavb, ki za zdaj še samevajo.