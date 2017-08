Italijani bijejo boj za tiramisu - je furlanski ali beneški?

Boj za zaščito

15. avgust 2017 ob 18:39

Rim - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Italiji se je v zadnjih dneh razvnel pravi politični boj okoli tega, kdo si je izmislil tiramisu: Furlani ali Benečani. Medtem, ko so ga prvi nepričakovano zaščitili, drugi zahtevajo, da pristojno ministrstvo razveljavi dekret.

Jabolko spora je priznanje rimskega kmetijskega ministrstva, da tiramisu zajamčeno izvira iz Furlanije-Julijske krajine.

Benečani trdijo, da si je priljubljeno specialiteto izmislila Ada Campeol v 60. letih v treviški restavraciji Le Beccherie - ta je sicer zaradi finančne krize svoja vrata kljub slovesu "rojstnega kraja tiramisuja" zaprla leta 2014.

Furlani jim odgovarjajo, naj bodo Benečani veseli, da jim dovolijo uporabljati ime kraške vasi Prosek (Prosecco) za zaščito njihovega penečega vina - sploh pa da so tiramisu sami jedli že v 50. letih.

"Obstajata dva vira, iz katerih se je oblikoval tiramisu. Zgodnejši je kupa Tirime Su iz lokala Vetturino v Pierisu, ki je bila zelo drugačna od današnjega tiramisuja. Drugi vir je hotel Roma v Tolmeču, kjer se je zanesljivo rodil pravi tiramisu z masccarponejem in savojskimi piškoti," razlaga Massimo Percotto, furlanski pobudnik zaščite tiramisuja.

Spor novih razsežnosti

Tiramisu je tako našel celo na dnevni red visoke politike. Predsednik dežele Veneto Luca Zaia je zahteval, naj ministrstvo umakne že sprejeti dekret, češ da gre za sramoto, saj Benečanov ni nihče nič vprašal. Zlobni beneški jeziki trdijo, da je Furlanija dobila priznanje prva, ker prihaja njihova predsednica Debora Serracchiani iz vladajoče Demokratske stranke.

A kakšen recept so Furlani sploh zaščitili? "Osnova so savojski piškoti, sir mascarpone, jajca in sladkor. In kakavni posip za povrh," razloži Percotto.

Povsem lahko se zgodi, da bo pokrajina Veneto zaprosila za posebno priznanje porekla svojega tiramisuja. Toda Furlani so leta 2015 v Gemoni že izdelali največji tiramisu na svetu, težak cele 3 tone. Benečani odgovarjajo, da bodo v Trevisu že novembra organizirali prvi svetovni pokal tiramisuja, na katerega je že prijavljenih 450 tekmovalcev. Furlanom v brk.

K. S., Janko Petrovec