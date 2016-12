Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 31 glasov Ocenite to novico! Bazen, ki je ostal enake velikosti 25 x 12 metrov, ima novo električno in strojno inštalacijo, popolnoma novi sta oprema in bazenska tehnika. Spremenili so globino vode v bazen, tako da je zdaj primernejši za družine. Tri proge bodo še naprej globoke 2,20 metra, namenjene pa bodo treningom plavalnih društev. Foto: Cerkno Resort/Facebook Sorodne novice Cerkno - najboljše slovensko smučišče Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iz 40 let starega bazena so nastale najzahodnejše slovenske terme

Cerkno ima termalno vodo, ki pride iz vrtine na površje pri 25 stopinjah Celzija

23. december 2016 ob 15:11,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 15:14

Cerkno - MMC RTV SLO/STA

V Cerknem so odprli prenovljen termalni bazenski kompleks. Bazen, ki je bil star 40 let, so v celoti prenovili in obogatili z dodatno ponudbo centra dobrega počutja.

"Termalna voda, ki je v neposredni bližini hotela, je izziv, zaradi katerega smo naredili te terme. Z njimi se želimo izogniti tudi tveganju, ki nam ga prinašajo zelene zime, pa tudi ob mrtvih sezonah spomladi in jeseni," je ob odprtju dejala direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič.

Bazen je bil star 40 let in so bili pred dilemo, ali ga zapreti ali prenoviti. "Odločili smo se za zadnje in verjamemo, da to pomeni razvoj turizma, nove zaposlitve, večji obisk tujcev in gostov, ki imajo radi tovrstno sprostitev," je še dejala direktorica. V prihodnjih letih bo sledila prenova hotela, kjer želijo dvigniti standard s treh na štiri zvezdice.

Bazen, ki je ostal enake velikosti 25 x 12 metrov, ima novo električno in strojno inštalacijo, popolnoma novi sta oprema in bazenska tehnika. Spremenili so globino vode v bazen, tako da je zdaj primernejši za družine. Tri proge bodo še naprej globoke 2,20 metra, namenjene pa bodo treningom plavalnih društev. Preostali del bazena so dvignili na 1,30 metra, ogradili otroški bazenček, ki bo globok 30 centimetrov. Uredili so tudi vstop v bazen po stopnicah.

Vodo bodo dogrevali

Cerkno ima termalno vodo, ki pride iz vrtine na površje pri 25 stopinjah Celzija. Za globlji del bazena jo bodo dogrevali na 29 stopinj Celzija, del bazena bo ogrevan tudi na 34 stopinj Celzija.

V sklopu miniterm bodo na voljo tudi tri savne, in sicer finska, infra in turška, fitnes in soba za masaže. V prenovi je tudi velika terasa, novo je stavbno pohištvo, od starega dela je ostalo zgolj ogrodje.

Dražja obnova na račun inštalacij

Obnova, za katero so sprva načrtovali od 600.000 do 800.000 evrov, se je začela konec oktobra. Pri pregledu inštalacij so izvajalci ugotovili, da je bila kanalizacija preperela, da elektroinštalacije niso več dovoljevale uporabe, največji dodaten strošek pa je nastal na strojniškem delu bazena, zato se je obnova podražila na 1,1 milijona evrov.

Hotel Cerkno bo obnovo kril iz lastnih sredstev, saj so pred časom prodali dva počitniška domova, v Piranu in Portorožu. Večino teh sredstev bodo zdaj vložili v obnovo.

G. C.