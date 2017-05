Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krugerjev park se lahko pohvali, da v njem živi t. i. velikih pet - levi, leopardi, nosorogi, sloni in bivoli. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iz Krugerjevega parka pobegnilo pet levov, eden je še na begu

V okolici veliko vasi in kmetij

10. maj 2017 ob 14:17

Johannesburg - MMC RTV SLO/Reuters

Iz znamenitega Krugerjevega narodnega parka v Južni Afriki je v ponedeljek pobegnilo pet levov. Štiri so našli in ujeli, eden pa se še vedno potika neznano kod.

Kot so sporočili iz Južnoafriških narodnih parkov (SANParks), so živali pobegnile v bližini kraja Komatipoort, ki ima okoli 5.000 prebivalcev. Oskrbniki so takoj sprožili iskalno akcijo, na pomoč so jim priskočili tudi policisti s helikopterji in uspavalnimi puškami. Štiri zveri so našli še isti dan, jih uspavali in prepeljali nazaj v park, en samec pa je še vedno na prostosti.

"Levi so nočne živali. Samec bo zagotovo ponoči iskal druge leve, in to bo naša priložnost," je dejal predstavnik parka Isaac Phaahla.

V okolici Krugerjevega parka, ki spada med največje južnoafriške znamenitosti, je veliko vasi in kmetij, na katerih se pase živina, tako da so zaradi pobegle zveri v nevarnosti tako druge živali kot ljudje.

Leta 2015 se je levu Sylvestru v nekem drugem južnoafriškem parku uspelo splaziti pod električno ograjo. Na prostosti je živel tri tedne, v tem času pa je pokončal veliko ovc. Čuvajem parka ga je nato uspelo ujeti med spanjem.

V omenjeni državi divje zveri živijo v ograjenih rezervatih, kar pa ne velja za druge afriške države.

A. P. J.