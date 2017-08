Izjemna turistična sezona kot izziv za prihodnost: Kako postati destinacija za zahtevnejše?

Zelo visoka rast v primerjavi z letom prej

31. avgust 2017 ob 19:02,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Iztekajoča se turistična sezona je, kot smo že poročali, postregla z odličnimi rezultati, vse bolj pa postaja jasno, da slovenski turizem nujno potrebuje bolj strateško upravljanje, so pristojni opozorili na novinarski konferenci ob izteku poletja.

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je tako poudarila, da rast števila prihodov in nočitev turistov, ki jo potrjujejo tudi danes objavljeni podatki statističnega urada, ni naključna, ampak posledica uspešne promocije slovenskega turizma doma in v tujini, povečanih aktivnosti turističnega gospodarstva in ukrepov gospodarskega ministrstva s partnerji.

Sama ocenjuje, da turistov v Sloveniji še ni preveč, se pa zaveda, da je treba tako hitri rasti turizma nameniti več pozornosti, pri čemer se je zavzela za več sodelovanja in integralnih turističnih produktov, ki jih bo treba znati prodati z višjo dodano vrednostjo. Verjame, da bo izzive naslovila tudi strategija slovenskega turizma, ki je v sklepni fazi nastajanja, saj so si zastavili visoke cilje, in sicer: "Doseganje višje dodane vrednost in boljše zasedenosti kapacitet, nov zagon investicijam v turistično ponudbo, višjo kakovost storitev, ki jo lahko dosežemo samo z bolj motiviranimi kadri." Ob tem pa je poudarila še, da je letošnja rast "v bistvu samo nov izziv za prihodnost in odgovornost za trajnostni razvoj slovenskega turizma".

Usmerili se bodo v oglaševanje Slovenije kot butične destinacije

Tudi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak je priznala, da je letošnja sezona izpostavila potrebo po aktivnem strateškem in operativnem upravljanju destinacij, usmerjanju v trajnostni razvoj, delu na produktih višje dodane vrednosti, privabljanju turistov v vseh sezonah, geografski razpršenosti ter upravljanju izkušnje turistov. "Teh izzivov se v slovenskem turizmu jasno zavedamo, zato so opredeljeni v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Aktivnosti STO bodo v skladu s strategijo v naslednjih letih usmerjene v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot zelene butične globalne destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi, ter v pospeševanje razvoja trajnostnega turizma," je dejala Pakova.

Poudarila je, da so dokaz dobrega dela slovenskega turističnega gospodarstva tudi sveži rezultati za prvih sedem mesecev, pri čemer je posebej izpostavila rast prihodov turistov z oddaljenih trgov in vnovično povečevanje deleža ruskih turistov. Na STO sicer v skladu z novo strategijo vzpostavljajo sistem štirih makroregij, ki ga sestavljajo alpska Slovenija, termalno panonska Slovenija, mediteranska Slovenija ter Ljubljana in centralna Slovenija.

Generalna direktorica direktorata za turizem Renata Martinčič je povedala, da si na ministrstvu ugodno okolje za uspešno poslovanje turističnega gospodarstva med drugim prizadevajo doseči s tremi novimi oziroma spremenjenimi zakoni, pri pripravi katerih sodelujejo tudi z drugimi pristojnimi ministrstvi: "Prepričana sem, da bomo v sodelovanju in s pozitivno energijo skupno prispevali k temu, da se bo slovenski turizem učinkovito razvijal in uspešno konkuriral na mednarodnem trgu."

Uspešna promocija na družbenih omrežjih

Pakova je med aktivnostmi, ki so do zdaj izkazale za najuspešnejše, izpostavila globalno digitalno kampanjo Slovenia. Make New Memories., ki je do zdaj prek spleta dosegla 70 milijonov ljudi in več kot 145 milijonov uporabnikov družbenih omrežij s 444 milijoni prikazov oglasov na 15 trgih in v 16 jezikih. Decembra lani je STO lansirala nov osrednji slovenski turistični portal www.slovenia.info; obiskalo ga je več kot 1,75 milijona novih uporabnikov, sicer pa je v zadnjih dveh letih spletni portal nagovoril 10 milijonov uporabnikov. Stalna je tudi rast števila sledilcev na družbenih omrežjih STO: na FB za 330 % (skoraj 458.000 sledilcev), Instagramu za 4.845 % (86.000), Twitterju za 2.087 % (37.651).

