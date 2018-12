Jamarji odkrili novo drugo najglobljo jamo v Sloveniji

Najgloblja ostaja jama Čehi 2 s 1505 metri

9. december 2018 ob 21:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je po zaslugi slovensko-italijanske ekipe jamarjev dobila drugo najglobljo jamo oziroma jamski sistem. Gre za sistem Hudega Vršiča in Črnelskega brezna, ki je globok 1391 in dolg 16.832 metrov.

Za jamarski dosežek na območju gore Rombon na Bovškem so poskrbeli Mitja Mršek in Ana Makovec iz Jamarskega kluba Borovnica, Aleš Štrukelj-Klamfa iz Jamarskega društva Rakek ter njihova kolega iz Italije Roberto Antonini in Alberto del Maso, je pojasnil predsednik Jamarskega kluba Borovnica Peter Svete.

Svoj podvig so začeli v petek, ko so vstopili v brezno Hudi Vršič na Rombonskih podih. Raziskave so nadaljevali od najgloblje dosežene točke lani (1026 metrov) v smeri Črnelskega brezna.

Od lanske točke naprej so se spustili 30 metrov, kjer je nadaljevanje zaprl sifon. Mimo njega so splezali čez steno približno 10 metrov in prišli na približni globini 1060 metrov (od vhoda v Hudi Vršič) v Črnelsko brezno. Iz jame so izplezali v nedeljo popoldne.

Raziskave se bodo še nadaljevale

Hudi Vršič ima 144 metrov višji vhod od Črnelskega brezna, tako da je zdaj sistem obeh brezen globok 1391 metrov in dolg 16.832 metrov – k temu je treba dodati še dolžino povezovalnih rovov, ki še niso vneseni v načrt jame, gre za približno 70 metrov.

To uvršča sistem Hudega Vršiča in Črnelskega brezna na 2. mesto v Sloveniji po globini in na 3. mesto po dolžini. Raziskave pa se bodo v prihodnosti nadaljevale, in sicer v smeri jame Čehi 2. Do zdaj je za drugo najglobljo jamo veljalo Renejevo brezno, ki je po podatkih Jamarske zveze Slovenije globoko 1322 metrov.

Najgloblja jama ostaja Čehi 2

"Če povežemo še to jamo, bo globina sistema 1700 metrov in dolžina čez 23.000 metrov. S to globino bi bil sistem drugi najgloblji v Evropi," je še povedal Svete.

Najgloblja jama v Sloveniji je Čehi 2 (globina 1505 metrov, dolžina 5.536 metrov), najdaljši pa sistem Migovec (dolžina 37.162 metrov, globina 972 metrov) in sistem Postojnske jame (dolžina 24.120 metrov, globina 115 metrov).

