Jesenski Teden restavracij - vrhunski meniji po ljudskih cenah

(Skoraj) vsi najboljši v državi po 17 evrov

29. september 2017 ob 07:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ponovno je pred vrati Teden restavracij, tokrat v svoji jesenski izdaji. Med 13. in 22. okrobrom bodo najboljši slovenski kuharski mojstri ponujali menije po enotni ceni 17 evrov.

V prihajajočem Tednu restavracij bo sodelovalo 97 restavracij, med njimi tudi večina najboljših, od JB-ja in Strelca (Ljubljana) do Griča (šentjušt nad Horjulom) in Debeluha (Brežice). Je tudi nekaj takih ki opazno manjkajo (Hiša Franko, Zemono, Mahorčič, Pikol, Denk Monstera ...), a je ponudba kljub temu vrhunska.

K sodelovanju so bile sicer ponovno povabljene le tiste restavracije, ki so si v očeh selektorja zdaj že tradicionalne akcije, Nedelovega kulinaričnega kritika Uroša Mencingerja, prislužile dovolj dobro oceno, da se jih uvrsti med najboljše. Pri tem so zajete restavracije in gostilne od Prekmurja do Pirana.



Lov na proste mize

Sprejemanje rezervacij se začne danes, vse informacije o sodelujočih restavracijah, razpoložljivih mestih in izboru menijev pa so dostopne na spletni strani Tedna restavracij. Kljub temu, da nas do dogodka, ki je vsako leto bolj obiskan, loči še dobra dva tedna, pa velja z rezervacijami pohiteti. Izkušnje namreč govorijo, da so najboljši zasedeni tudi že dan po objavi menijev.

O okusih se ne razpravlja, pravijo, a tudi tokrat objavljamo naš izbor, koga se res izplača obiskati v teh desetih gurmanskih dneh. Vedite pa - v Ljubljani se je pretežno čez teden, na podeželju pa za konec tedna, zato pozorno pri načrtovanju.

Ljubljana: Strelec, JB, Atelje, Gostilna na Gradu.

Notranjska: Gostišče Grič (Šentjošt nad Horjulom).

Goriška in Primorje: DAM (Nova gorica), Gostilnica Ruj (Dol pri Vogljah), Hiša Torkla (Korte), Kendov dvorec (Spodnja Idrija).

Gorenjska: Skipass (Kranjska gora), Danilo (Reteče), Gostilna Krištof (Predoslje), Vila Podvin (Mošnje pri Radovljici).

Dolenjska: Domačija Novak (Sadinja vas), Gostilna Repovž (Šentjanž), Ošterija Debeluh (Brežice).

Štajerska: Pavus (Laško), Mak (Maribor), Galerija okusov (Novo Celje), Hiša Raduha (Luče).

Prekmurje in Prlekija: Rajh (Bakovci), Gostilna Tramšek (Žerovinci).

K. S.