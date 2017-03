Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zadnje slovo od Waldorf Astorie. Foto: Reuters Zunanjost je spomeniško zaščitena. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaj bo "ostalo" od znamenitega hotela Waldorf Astoria po temeljiti prenovi?

Zadnji pogled v Waldorf Astorio pred prenovo

2. marec 2017 ob 12:22

New York - MMC RTV SLO

Najznamenitejši newyorški hotel Waldorf Astoria, v katerem so prenočili kralji, predsedniki in zvezdniki, zapira svoja vrata za dve do tri leta zaradi temeljite prenove.

Kljub žalosti in strahu gostov, kaj prinaša prenova, je jasno, da zunanjost ostaja ista, saj je poslopje od leta 1993 spomeniško zaščiteno, zaščitena sta tudi preddverje in velika plesna dvorana, vse drugo je pod vprašajem. V hotelu, ki je do zdaj štel 1.400 sob, naj bi uredili manjši hotel, vse druge prostore pa naj bi spremenili v luksuzna stanovanja.

V hotelu je bilo mogoče prespati 28. februarja, zadnji gostje so se morali odjaviti do 12. ure 1. marca. Slovo je bilo ganljivo, saj, kot so povedali, hotel ne bo nikoli več v takšni obliki.

"Gledam, kako New York izginja pred mojimi očmi, zelo malo ikoničnih newyorških znamenitosti je ostalo," je bil žalosten pisatelj in igralec Shade Rupe, ki je obiskal preddverje Waldorf Astorie še zadnjič pred zaprtjem. Povedal je, da je Waldorf Astoria znamenitost mesta, kot sta to Kip svobode in Empire State Building.

"Zelo sem žalostna, mislim, da je Waldorf Astoria ameriška institucija in morala bi ostati ameriška," je povedala ena izmed gostij, ki je še zadnjič pred prenovo prespala v hotelu.

Številni Američani še vedno niso preboleli tega, da je hotelsko podjetje Hilton Worldwide Waldorf Astorio leta 2014 prodalo kitajski zavarovalnici Anbang za 1,95 milijarde dolarjev. Hilton Worldwide sicer še naprej upravlja s hotelom.

Waldorf Astoria je znamenitost New Yorka

Zgodba o znamenitem hotelu se je začela leta 1893, ko je milijonar William Waldorf Astor na 5. aveniji in 33. ulici odprl 13-nadstropni hotel Waldorf. Štiri leta pozneje je njegov sorodnik John Jacob Astor v bližini odprl 17-nadstropni hotel Astoria. Hotela so povezali s hodnikom in nastal je Waldorf-Astoria. Tam so med drugim aprila leta 1912 odprli senatna zaslišanja o nesreči luksuzne potniške ladje Titanic.

Dinastija Waldorf-Astoria je potem v 20. letih prejšnjega stoletja hotel prodala ustvarjalcem nove legendarne zgradbe New Yorka Empire State Building. Leta 1931 so na aveniji Park severno od postaje Grand Central odprli Waldorf Astorio, kjer stoji še danes.

Fotograf Reutersa je na zadnji dan pred zaprtjem obiskal hotel, fotoutrinke si lahko pogledate spodaj.

