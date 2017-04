Kaj se je med poletom čez Atlantik zgodilo orjaškemu kuncu?

Tri ure pred poletom je bil še povsem zdrav

26. april 2017 ob 13:39

London/Chicago - MMC RTV SLO

Letalska družba United Airlines se je po incidentu, ko so potnika vrgli z letala, da bi naredili prostor za uslužbenca, znašla pred novo piarovsko nočno moro - na poletu omenjene družbe je namreč poginil eden največjih kuncev na svetu.

10-mesečni kunec Simon, ki je v dolžino meril kar 90 centimetrov in bi, ko bi povsem odrasel, verjetno nasledil svojega očeta Dariusa, ki je s svojimi 132 centimetri veljal za največjega kunca na svetu, je poginil med letom z londonskega letališča v Chicago.

Kaj natančno se je zgodilo v prostoru za prtljago med dolgim poletom, za zdaj še ni jasno, so pa pri United Airlines že uvedli preiskavo, piše BBC. To zahteva tudi lastnica, rejka orjaških kuncev Annette Edwards, ki je za Sun pojasnila, da je imel Simon tri ure pred poletom pregled pri veterinarju, ki ga je razglasil za zdravega kot dren. Edwardsova ga je namreč prodala ljubitelju orjaških kuncev v ZDA.

"Stranka, ki je kupila Simona, je zelo znana osebnost. In zelo vznemirjena," je ob tem še poudarila Edwardsova.

"Dobrobit živali ključnega pomena"

Iz United Airline so medtem že sporočili, da jih je novica o smrti kunca globoko razžalostila. "Smo v stiku s stranko in smo ji ponudili vso podporo. Dogodek sicer še preučujemo," je v sporočilu Reutersu zapisal tiskovni predstavnik družbe Kevin Johnston in dodal, da je dobrobit živali, ki potujejo z njihovo družbo, zanje ključnega pomena.

Podatki, ki jih je zbral BBC, sicer kažejo nasprotno. Leta 2015 je po podatkih ameriškega ministrstva za promet na poletih ameriških letalskih družb umrlo 35 živali. Kar 14 izmed vseh smrti se je zgodilo na poletih Uniteda, kažejo podatki, še devet pa jih je bilo poškodovanih. Omenjenega leta je United skupno prepeljal 97.156 živali.

V začetku aprila se je družba United Airlines znašla pod plazom kritik, ko se je po spletu razširil posnetek, kako z letala na silo vlečejo nič hudega slutečega potnika - in to zato, da bi naredili prostor za svojega sulužbenca. Potniku, Davidu Dau so sicer najprej ponudili denar za to, da odstopi sedež, a je ponudbo zavrnil, nakar so ga s silo zvlekli z letala, posnetek dogodka pa je v trenutku obšel svet.

T. K. B.