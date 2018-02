Kako bi se odzvali, če bi vas na recepciji hotela pričakal - robot?

Že 38 evropskih hotelov uporablja digitalne receptorje

6. februar 2018 ob 11:51

Dunaj - MMC RTV SLO

Ne bodite presenečeni, če vas bo ob prihodu v recepcijo kakšnega hotela namesto človeka iz mesa in krvi pričakal - robotski receptor.

Po uvedbi digitalne prijave na letališčih so pred kratkim tudi v nekaterih dunajskih hotelih namreč začeli uporabljati t. i. pametne robote za sprejem gostov na recepciji. Ti lahko odgovarjajo na vprašanja o hotelu in pospešijo postopek registracije.

Kdaj je na voljo zajtrk? Do kdaj se moram odjaviti iz hotela? Kje je dovoljeno kaditi? Na ta in še mnogo drugih vprašanj lahko digitalni receptor, ki so ga poimenovali Gustaffo, odgovori gostom hotela Zeitgeist ob glavni železniški postaji na Dunaju. Ta hotel namreč od decembra lani preizkuša virtualnega asistenta kot dodatno ponudbo. Gustaffo daje gostom najrazličnejše informacije o hotelu, njihova vprašanja pa tudi analizira. Tako dobijo lastniki hotela informacije o najpogostejših vprašanjih gostov, na podlagi katerih lahko odpravijo pomanjkljivosti v hotelu.

Dunajsko istoimensko zagonsko podjetje Gustaffo se ukvarja s prenosom digitalnih hotelskih storitev na pametni telefon. Gre za spletno stran, ki je podobna aplikaciji, vendar uporabnikom ni treba ustvariti računa. Gostje lahko tako na primer v različnih jezikih naročijo čiščenje sobe, pokličejo taksi ali rezervirajo mizo v restavraciji.

Trenutno 38 hotelov po Evropi, od tega dva na Dunaju, uporablja digitalne receptorje. "Uporabniki so za zdaj še precej zadržani. Hotelirstvo se digitalizira, kar pa nikakor ne pomeni, da bodo računalniki nadomestili receptorje. Obstajajo gostje, ki se želijo pogovarjati, in na drugi strani gostje, ki raje pošiljajo sporočila," pravi soustanovitelj startupa Gustaffo Thorsten Guggenberger. Hotelirji pa so prepričani, da roboti ne bodo izrinili receptorjev. "Digitalizacija bo nekatere vidike v hotelirstvu celo okrepila. V prodaji in mednarodnem oglaševanju jo bomo zelo potrebovali. Vendar ko gost stopi skozi vrata hotela, želi, da ga takrat pozdravi človek," je prepričana predsednica Avstrijskega združenja hotelirjev Michaela Reitterer.

A. P. J.