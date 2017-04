Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ameriške letalske družbe večkrat prodajo več vozovnic, kot jih je na voljo, saj računajo na to, da se vsi potniki ne bodo prikazali. Foto: Reuters Včasih se za sedež na letalu odvija pravi boj ... Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako dobro zaslužiti, če se odpoveste sedežu na letalu

Nekateri so iz tega naredili dober posel

12. april 2017 ob 12:07

New York - MMC RTV SLO

Da te kot potnika zaradi prenatrpanega leta vržejo z letala, zna biti za marsikoga prava nočna mora. A ne za vse. Nekateri položaj obrnejo v svoj prid in iz tega naredijo dober posel.

Nedeljski dogodek, ko so potnika na letu iz Chicaga v Louisville grobo odvlekli z letala, ker je družba United Airlines potrebovala štiri proste sedeže za svoje zaposlene, je dvignil veliko prahu in odprl več tem o navadah v letalskem prometu.

Tako se je reviji Forbes javila dolgoletna novinarka za področje turizma Laura Begley Bloom, ki je dejala, da je mogoče iz neljube situacije, ko letalski prevoznik v zameno za prost sedež ponudi denarno odškodnino, odlično profitirati. Navedla je svoj primer, ki se je zgodil prejšnji teden.

"Prejšnji konec tedna je moja družina odlično izkoristila, da se družba Delta ni držala določenega urnika. Zaslužili smo 11.000 dolarjev. Čeprav sem vedno nekoliko postrani gledala na potnike, ki so se bili pripravljeni kupljeni vozovnici odpovedati v zameno za denar, sem po lastni izkušnji svoje mnenje spremenila," je dejala.

Njihova potovalna saga se je dogajala na newyorškem letališču LaGuardia. Ker je bilo zaradi nevihte prestavljenih več letov, je prevoznik Delta Airlines ponudil denar prostovoljcem, ki bi se bili pripravljeni odpovedati svojo vozovnici za let na Florido oziroma jo premakniti na naslednji dan. V vrsti za sedež je namreč čakalo kar 60 potnikov, ki niso mogli na prejšnji let. Družba je najprej ponudila 900 dolarjev za sedež, a Begley Bloomovi se je zdel to prenizek znesek, da bi se bila pripravljena odpovedati obisku sorodnikov na Floridi.

In je začela barantati in višati ceno. Uspela je in družba je njej, možu in hčerki vsakemu dala 1.350 dolarjev, da se niso vkrcali na let. "Če ti družba ponudi 4.050 dolarjev, se ti to, da zamudiš let, ne zdi več slaba ideja," je dejala in dodala, da so jim ponudili tudi hotelsko sobo v bližini letališča in večerjo, a so oboje zavrnili, ker živijo v neposredni bližini LaGuardie.

Naslednji dan se je zgodba ponovila - let je imel znova zamudo in Delta je znova iskala prostovoljce, ki bi se bili pripravljeni odpovedati sedežu na letalu. "Obrnila sem se k možu in mu pomežiknila. Družba je nato res začela ponujati denar ... 300, 600, 900, 1.000, 1.300 dolarjev. Terna! Sprejeli smo ponudbo 1.300 dolarjev za vsakega, poleg tega pa dobili še brezplačno kosilo in pot s taksijem nazaj domov. Izračunajte - naša tričlanska družina je znova zaslužila skoraj 4.000 dolarjev." V dveh dneh so tako bančni račun obogatili za okoli 8.000 dolarjev.

"Čutila sem kar malo krivde, ker sem se tako okoristila v nastali situaciji, a zagotovo se je drugim bolj mudilo priti na Florido kot nam. Mnogi so se nam zahvalili, ker so jim prepustili prazen prostor," je dodala.

Nato je Delta sporočila, da so vsi njeni leti na Florido v naslednjih treh dneh zasedeni. Ker je bila družina že utrujena od dvakratne poti na letališče, so se odločili, da se potovanju odpovejo. "Ko smo prevozniku dejali, da razmišljamo o preklicu vozovnice, so bili navdušeni, saj bi tako naše vozovnice lahko prodali drugim. Vsak izmed nas je takrat prejel še 1.000 dolarjev. Čeprav smo bili nekoliko žalostni, ker nismo odpotovali na Florido, smo bili navdušeni nad našim odličnim zaslužkom - 11.000 dolarji."

Begley Bloomova je kot novinarka nato začela podrobneje raziskovati to temo. Našla je ljudi, ki so iz tega, da kupijo vozovnico, nato pa upajo, da bo let prenatrpan in se ji bodo v zameno za denarno odškodnino lahko odpovedali, naredili posebno umetnost. "Če si spreten, imaš nekaj znanja in poleg tega še srečno roko, lahko v tem poslu zaslužiš na tisoče dolarjev. Zdaj razumem, kako in zakaj."

A. P. J.