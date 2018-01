Kako lažno restavracijo popeljati na prvo mesto na TripAdvisorju

Angleški bloger pretental goste

26. januar 2018 ob 21:41

London

Obstajajo prevare in obstajajo mojstrske prevare. Ena taka je uspela Oobahu Butlerju, vlogerju portala Vice, ki si je izmislil neobstoječo restavracijo in jo s pomočjo samopromocije in pravih prijemov spravil na prvo mesto londonskih restavracij na TripAdvisorju.

Butler se je svojega projekta, podrobno opisanega v kratkem dokumentarnem filmu za Vice, lotil brez večjih predpriprav. Vse, kar je potreboval, sta bili telefonska številka in spletna stran. S tem se je fiktivna restavracija Shed at Dulwich (dobesedno Lopa v Dulwichu) uvrstila na TripAdvisorjev portal, nato pa se je pravo delo začelo.

Butler, ki je svoj čas služil denar s pisanjem lažnih ocen na TripAdvisorju, je moral namreč s pomočjo svojih veščin in samopromocije ustvariti dovolj zanimanja in prošenj za rezervacije za Lopo.

"Lastniki restavracij so mi plačevali po deset funtov za pozitivno oceno njihovega lokala, pa čeprav nisem nikoli jedel pri njih," pojasnjuje v filmčku Butler, kako se mu je porodila ideja za svojo potegavščino. "Nekega dne, ko sem sedel v lopi, v kateri živim, sem doživel razodetje: v času lažnih informacij ("fake news") in pripravljenosti ljudi, da verjamejo popolnim neumnostim, je morda mogoča tudi lažna restavracija. Morda bi lahko bila prava uspešnica."

Lažna restavracija, lažni meni

Mladi bloger si je za lokacijo oz. naslov namišljene restavracije izbral kar svojo hišo, na spletni strani, ki jo je postavil, pa je objavil tudi nekaj fotografij jedi, ki naj bi jih v Lopi stregli.

Za naslednji korak je bila potrebna dobro razvita mreža prijateljev in znancev, ki so na TripAdvisorju objavili blesteče ocene Butlerjeve restavracije, hkrati pa je Butler kot nekakšen izmuzljivi, večno zasedeni kuharski zvezdnik odganjal zainteresirane stranke, ki so dobesedno moledovale za rezervacijo v enigmatični, ekskluzivni restavraciji, o kateri nihče ni zares vedel veliko. Ker je bil odgovor vedno, da so polno zasedeni, je bilo zanimanje samo še večje.

Celo zvezdniki so prek svojih predstavnikov za javnost klicarili za mizo, nadobudni kuharji pa so mu pošiljali prošnje za delo.

Telefon skoraj pregorel

Shed at Dulwich se je začel naglo prebijati navzgor po dolgem seznamu londonskih restavracij - teh je na priljubljenem portalu več kot 18.000. In 1. novembra lani je Lopi uspelo neverjetno - končala je na prvem mestu. Butlerjev telefon je skoraj pregorel in 1. decembra se je odločil, da le odpre vrata Lope, najbolj trendovskega neobstoječega lokala v prestolnici.

Na svoje dvorišče je tako postavil nekaj miz in stolov, didžej pa je vrtel "zvoke restavracije". Nekaj miz so zasedli lažni gostje, ki kar niso mogli prehvaliti krožnikov - mineštre iz vrečke in lazanje iz mikrovalovne pečice. Tako noro, da bi bilo lahko v nekem hipsterskem vesolju res, zveni tudi sam koncept menija, na katerem gostje ne izbirajo "a la carte", ampak glede na razpoloženje.

Da je včasih videz res pomembnejši od vsebine, je dokazala peščica resničnih gostov, ki so bili ob koncu večerje tako navdušeni, da so komaj čakali, kdaj se lahko v Lopo vrnejo.

"Primer, ki ne odraža resničnosti"

A vrnitve nikdar ni bilo, saj se je Butler že po nekaj dneh odločil "prevaro leta", s katero je pretental tako goste kot TripAdvisor, razkriti. A pri TripAdvisorju so bili - vsaj na videz - hladni kot 'špricar'. "Čeprav je bil eksperiment mikaven, pa gre zgolj za posamezen primer, ki ne odraža resničnosti, saj so lažni profili restavracij večinoma le neuspešni poskusi novinarjev, da bi nas postavili pred preizkušnjo," so sporočili v izjavi za javnost.

Kakor koli že, če nič drugega, je zgodba dober nauk, da ne jemljemo za sveto vsega, kar je na prvih mestih na tem portalu, katerega sezname s svojimi subjektivnimi ocenami oblikujejo uporabniki.

K. S.