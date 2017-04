Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ob krstu na različnih koncih Slovenije postrežejo različne jedi. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako s hrano obeležujemo začetek in konec življenja

Etnološko začinjene kulinarične dobrote

7. april 2017 ob 09:18

V Hiši kulinarike v Novem mestu bo danes potekalo 19. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije z naslovom Začetki in konci.

Izhodišče za raziskovalno delo mladih je bilo vprašanje, kako so ljudje z različnih območjih Slovenije tako v preteklosti kot danes tudi s hrano obeleževali začetek in konec življenja.

Mladi so raziskovali značilnosti krsta skozi kulinariko na območju Sostrega in Velikih Lašč ter na območju Leš, Maribora in Ižakovcev, se poučili o rojstvu in smrti na Koroškem in Štajerskem, izvedeli kaj novega o kulinariki ob smrti na območju Vrhnike ter se poučili o pogrebnih svečanostih v preteklih desetletjih in danes glede na veroizpoved pokojnikov in okolje v jugovzhodnem delu Slovenije, so sporočili organizatorji.

Tekmovanje, ki ga pripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju s centrom Grm Novo mesto - centrom biotehnike in turizma, se bo po odprtju začelo s predstavitvami z zagovori skupin pred komisijo, po zagovoru sledi ogled razstavnih miz in degustacija tekmovalnih dobrot, ob 13. uri pa bo razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev priznanj.

Tekmovanje je po navedbah organizatorjev namenjeno mladim raziskovalcem kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih ter biotehniških srednjih in višjih strokovnih šol Slovenije. Z njim želijo dvigniti priljubljenost etnoloških in kulinaričnih značilnosti slovenskega podeželja, odkriti za etnologijo in kulinariko nadarjene dijake ter jih spodbuditi k poglabljanju znanja in raziskovalni dejavnosti na tem področju.

