Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 19 glasov Ocenite to novico! Opazovalnica, ko je bila še v ležečem stanju. Foto: Slovenia Eco Resort

Kako so postavili največjo lovsko opazovalnico na svetu?

Opazovalnica je težka 150 ton

28. november 2017 ob 09:59,

zadnji poseg: 28. november 2017 ob 12:24

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

V Slovenia Eco resortu v kraju Godič pri Kamniku so postavili lovsko opazovalnico, ki zaradi rekordne teže in višine čaka na umestitev v Guinnessovo knjigo rekordov.

Celotna konstrukcija je visoka 18 metrov, s pilotnimi sidri pa težka 150 ton.Služila bo kot razgledna točka, ki bo lahko sprejela do 120 ljudi.

Sprva so z dvema dvigaloma iz ležečega v stoječi položaj dvignili nosilno konstrukcijo, kasneje pa so nanjo dvignili še lesen objekt, ki bo služil za posebne slovesnosti, kot so poroke.

Kot je povedal direktor Slovenia Eco resorta Matjaž Zorman, je lovsko opazovalnico delalo šest ljudi, in sicer tri mesece. Izdelali pa so jo izlesa 120 let starih smrek s Pokljuke. Do vrha bo vodilo 100 stopnic, vmes bodo štirje nivoji s štirimi razglednimi terasami, ki pa jih bodo do konca postavili do novega leta.

"Izdelati nekaj, kar še ne obstaja"

Ideja za objekt je prišla iz želje ustvariti nekaj, kar v svetu v takih dimenzijah še ne obstaja. Opazovalnica je bila tako ustvarjena z namenom, da bi bili v svetu bolj prepoznani ter tako opozorili na zeleno Slovenijo, je pojasnil Zorman.

Lovska opazovalnica je postala turistična atrakcija, ki bo tako domačim kot tujim obiskovalcem omogočila razgled na Kamniško Savinjske Alpe in druge privlačne točke Osrednje Slovenije. Hkrati gre za izziv tesarske stroke, prikaz trajnostnega razvoja in tehnične kulturne dediščine, saj je bila izdelana po stari tradicionalni tesarski praksi, in sicer ročno.

Glede vpisa v Guinessovo knjigo rekordov pa bodo po besedah Zormana sprva vložili informativno prijavo, po kateri bo sledilo tehnično preverjanje. V kolikor jo bodo potrdili, bodo opazovalnico uvrstili na seznam komisije za obisk, ki naj bi se zgodil predvidoma marca prihodnje leto. Sledil bo vpis v knjigo rekordov. Objekt je kot rekord uvrščen zaradi svoje velikosti in po kapaciteti obiskovalcev, ki jih bo lahko sprejel.

Posnetek postavljanja opazovalnice si oglejte spodaj.

