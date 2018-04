Kam konec tedna? Oranžna vina v Izoli, oljčno olje v Padni

Kulinarični festivali ob koncu aprila

27. april 2018 ob 07:31

Izola,Padna - MMC RTV SLO

Zadnji konec tedna v aprilu bo festivalsko ponovno pester - največ se bo dogajalo na primorskem koncu.

Ljubitelji vin s podaljšano maceracijo (t. i. oranžnih vin) prav gotovo ne boste zamudili že sedmega Orange Wine festivala v Izoli. Gre za dogodek, ki je že davno prerasel okvire še enega v vrsti vinskih festivalov pri nas, ampak je Izolo postavil na svetovni zemljevid.

V petek se bo tako v Manziolijevi palači predstavilo 70 vinarjev s 175 vini, pri čemer jih bo največ sonaravno pridelanih. Največ pridelovalcev bo iz Slovenije, prihajajo pa tudi vinarji iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Gruzije in Srbije.

V minulih letih je Orange Wine Festival postal svojevrstno gibanje in načel razpravo tako o tem, ali so oranžna vina modna muha ali četrta barva vina, kot radi pravijo, pa tudi, kakšna je povezava med "oranžarji" in naravnimi vinarji. No, poleg tega pa Orange Wine v Izoli velja tudi za enega bolj zabavnih in sproščenih festivalov pri nas.

Med tistimi letos sodelujočimi vinarji, ki jih prav gotovo velja izpostaviti, so imena, kot so Aci Urbajs, Batič, Burja, Movia, Radikon, Gordia, Franco Terpin, Damijan Podveršič, Dario Prinčič, Andert, Štemberger, Rojac, Ronco Severo, Zidarich in številni drugi.

Za kulinarično podlago bodo skrbeli prav tako odlični ponudniki - Butul, Badi Lovrečica, Špacapanova hiša, Rizibizi, Kendov dvorec in drugi.

V Padni oljčno olje in bledež

Najbolje, da kar ostanete na Obali, saj bo vasica Padna v soboto in nedeljo gostila sedmi praznik oljčnega olja in bledeža (blitve). Festival v tej slikoviti istrski vasici je priložnost za predstavitev avtohtonih sort oljčnega olja in jedi iz lokalno pridelanih sestavin.

V ospredju bo istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih proizvodov, med katerimi bodo kraljevale kulinarične mojstrovine iz bledeža - kot v teh krajih pravijo blitvi.



Prireditev se bo začela v soboto ob 10. uri, stojnice pa bodo letos postavljene po vsej vasi, saj bodo vaščani ponovno odprli vrata svojih dvorišč in kleti.

Letošnja novost bodo MasterChefove jedi. Ob 12. uri bodo po vasi zadišale dobrote moderne kuhinje iz domačih istrskih sestavin, ki jih bo v živo pripravil zmagovalec omenjenega šova Darko Klemen.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji rekreacije, saj bo v soboto organiziran spomladanski pohod za družine, ki bo potekal med oljčnimi nasadi in po gozdnih poteh od Padne, med katerim bo potekala degustacija istrskih dobrot.

K. S.