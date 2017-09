Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovensko združenje quarter konja (SiQHA) bo za prireditev v soboto pripravilo zanimiv konjeniški šov program in vestern igre za obiskovalce, kot je npr. metanje lasa. Foto: Mateja Vesel V Ribnici bo znova pestro. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Festival praženega krompirja bo potekal v Velenju. Foto: MMC RTV SLO Na Pivomaniji v Ajdovščii zagotovo ne bo manjkal tudi Pelicon. Za jedačo bo skrbel tudi Faladur. Foto: Faladur Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Ljubitelji craft piva in kantrija, pozor!

Pestro bo dogajanje v Velenju, Kopru, Ribnici ...

1. september 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Semenj v Ribnici, festival kantrija v Ljubljani, živahne ulice v Mariboru, kar dva festivala craft piva. Prvi septembrski konec tedna bodo zaznamovali številni dogodki.

Do nedelje se v Mariboru obeta pester program, ki vabi obiskovalce na dogajanje v mestu in na Pohorju. S kulinariko z vsega sveta bo razvajala ulična kuhinja Street Food Market na Trgu Leona Štuklja, Grajski trg se bo spremenil v srednjeveško tržnico v okviru festivala ŠpasFest, osrednje ulice mestnega jedra bodo gostile kantavtorski festival Sound of Streets in na Gosposki ulici se bodo obiskovalci družili na paradi klobukov. Zanimiv program ponuja mariborska sinagoga, začenjajo pa se tudi glasbeni koncerti v okviru Festivala Maribor. Zabaven program najavlja tudi mariborsko Pohorje.

V Velenju bo v soboto med 9. in 19. uro potekal 17. svetovni festival praženega krompirja, ki ga organiziramo skupaj z Društvom za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, Zavodom za turizem Šaleške doline in Turističnim društvom Velenje. Na festivalu bo praznovalo in pražilo več kot 80 ekip iz Slovenije in tujine (Švedska, Velika Britanija, ZDA, Nemčija, Avstrija, Madžarska in druge države).

Festival kantrija v Ljubljani

Vse do nedelje bo v Kampu Ježica v Ljubljani potekal prvi večdnevni festival kantrija v Sloveniji. Namen festivala je združiti vse ljubitelje kantriglasbe, -plesa, konjev ter zahodne kulture nasploh.

Na idilični zeleni oazi blizu mestnega središča bodo potekale plesne delavnice kantriplesa v vrstah in "two-stepa" z uveljavljenimi tujimi in domačimi učitelji (med njimi bodo Bruno Moggia, Silvia Denise Staiti, David Prestor, Anže Dobrajc in Matjaž Livk). Danes in jutri bodo z glasbenimi nastopi v živo dogajanje popestrile kantriskupine: The Swampsteppers, Mali Oglasi Band, Pointless Rebels ter Sons Of a Gun. Za glasbeno spremljavo dogodka bosta skrbela tudi slovenska didžeja kantrija: DJ Cowboy in DJ Peter Orešič.



Slovensko združenje quarter konja (SiQHA) bo za prireditev v soboto pripravilo zanimiv konjeniški šov program in vestern igre za obiskovalce, kot je npr. metanje lasa. V soboto bo potekalo tudi tekmovanje v rodeu na električnem biku. V nedeljo se bodo udeleženci plesnih delavnic pomerili na plesnem tekmovanju. Isti dan pa bo potekal tudi izbor za naj "cowboya" in naj "cowgirl". Pričakujejo tudi več voznikov ameriških avtomobilov in poltovornjakov, katerim bo namenjeno posebno parkirišče.

Kam na pivo? V ajdovščino ali čez mejo?

V soboto boste ljubitelji piva, konkretno, craft piva, lahko izbirali kar med dvema festivaloma mikropivovarjev. V Ajdovščini bo med 13. in 21. uro potekala tretja Pivomanija, vstopnica po ceni 17 evrov pa vam omogoča neomejeno degustiranje v času festivala. Sodelovali bodo Pelicon, Kaki Kraft, Tektonik, Hopsbrew, Green Gold, Hopster, Lobik, Reservoir Dogs, Carniola, Human Fish, Loo-Blah-Nah, Kralj in TANKR craft beer mobil s svojim naborom točenih piv.

Bolj mednarodni nabor piv pa bo v Bevogovi pivovarni takoj čez avstrijsko mejo v Bad Radkersburgu, kjer bo ta pivovarna gostila že tradicionalni The Who Cares For Beer Festival s pretežno tujimi gosti. Od 15. ure dalje, pa vse do poznih večernih ur bodo več kot 70 piv (na žetone) točili Birrificio Lambrate (Italija),

Wild Beer Co. (VB), Naparbier (Španija), Põhjala Brewery (Estonija), Collabs Brewery (Avstrija), Oedipus Brewing (Nizozemska), BRLO Brwhouse (Nemčija), Kabinet (Srbija), Brew Age (Avstrija), The Garden Brewery (Hrvaška), Stone Brewing Berlin (ZDA-Nemčija), Brouwerij de Molen (Nizozemska), Barut Brewing and Blending (Slovenija), BeerLovers (Avstrija), in pa, seveda, gostitelji Bevog.

Fešta fig in vina

Obiskovalce prestolnice bo v soboto pričakal Regratov izlet po Ljubljanski tržnici, ki bo ponudila poldnevno kulinarično degustacijsko izkušnjo tako za odrasle kot za otroke. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pa se lahko pridružite ob 11. uri na Vodstvo po gradu Fužine.

Danes in jutri lahko obiščete tudi vaško šagro v Zazidu, medtem ko obiskovalce jutri in v nedeljo v Marezigah čaka Fešta fig in vina Rosé, na trgu ob Kavarni Triglav v Kopru pa bo v jutri dopoldne tradicionalna prireditev Prvi mošt, medtem ko je napovedana kulinarična prireditev Odprta kuhna zaradi slabe vremenske napovedi odpovedana. V soboto zvečer bo zanimivo tudi v Hrastovljah, kjer ob 20. uri prirejajo tretji Večer oktetov, v nedeljo, 3. septembra, pa bosta koprski Prešernov trg in Taverna prizorišči Tradicionalnega kulturnega maratona.

Prva nedelja bo pestra tudi v Ribnici, saj Ribničani vabijo, da postanete del največje sejemske zgodbe v deželi, saj je to največji semanji dan, kjer se tradicionalno ponuja od lesene žlice do najmodernejšega avta. 500 stojnic bo ponudilo obilo priložnosti za trgovanje.

