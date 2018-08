Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Praznik terana in pršuta bo potekal že 48. Foto: Tanja Godnič Ste si v Kanalu že kdaj ogledali skoke v Sočo? Foto: BoBo Dodaj v

Kam ta konec tedna? Na Bled na vinski festival, v Dutovlje na teran in pršut

V Kamniku se začenja Kamfest

10. avgust 2018 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta konec tedna bo potekalo več kulinaričnih, etnoloških in družabnih dogodkov na različnih koncih Slovenije, tako da bo izbira, kam iti, precej pestra.

Čeprav Gorenjska ni poznana kot vinorodna pokrajina, bo od petka do nedelje na Bledu potekal prvi Blejski vinski festival, na katerem se bo predstavilo več kot 20 vrhunskih vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev. Na stojnicah na Blejski promenadi bodo vina predstavljali vrhunski srednje veliki vinarji iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev, od Goriških brd, Primorske, Vipavske, Krasa, Dolenjske do Štajerske. To vinsko raznolikost Slovenije želijo na vrhuncu sezone predstaviti tudi tujim in domačim gostom Bleda.

Obiskovalcem bodo na voljo degustacijski kuponi, in sicer degustacijski paket vsebuje štiri kupone, s katerimi bodo obiskovalci lahko okušali vina na 20 stojnicah, ter steklen kozarec s podobo Bleda, ki je turistom lahko tudi lep spomin na preživete počitnice. Vinske stojnice pa bodo spremljale tudi stojnice Okusov Bleda in živa glasba.

Čaka vas kraška tržnica

V Dutovljah na Krasu se začenja že 48. praznik terana in pršuta. Do nedelje bodo številni kraški vinarji, pršutarji in gostinci obiskovalcem ponujali svoje dobrote, na sklepni prireditvi pa bodo podelili priznanja za najboljše terane. Organizatorji napovedujejo tudi pester spremljevalni program, ki bo vključeval tudi vodene pohode in izlete. Najbogatejši bo nedeljski program. Dopoldne bodo organizirali voden pohod po Teranovi krožni poti ter voden kolesarski izlet S kolesom na teran in pršut. Od zgodnjih popoldanskih ur pa bo na prireditvenem prostoru v Dutovljah mogoče pokusiti vina in pršute kraških vinarjev in pršutarjev.

Aktivna bo tudi kraška tržnica, na kateri bo mogoče kupiti domače izdelke in pridelke, kot so sivka, mlečni izdelki, zelenjava, nakit in kamnoseški izdelki. Poskrbljeno bo tudi za otroke, za katere je predviden pester program. Popoldne bo na vrsti tradicionalna povorka s kraljico terana Tinkaro Gulič, ki ji bo družbo delala vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič.

Kamnik, Cerkno, Kanal, Bovec ...

Poletje v Kamniku bo te dni razgibal festival Kamfest. Keršmančev park bo osrednji prostor dogajanja, kjer se bo vsak dan odvijal sejem unikatnih izdelkov. Mobilni oder bo festivalsko dogajanje, ki se bo sklenilo 18. avgusta, selil po različnih lokacijah občine Kamnik. Festival bo zavzel tudi prizorišče Katzenberg, kjer se bo odvil mednarodni improfestival. Kamfest bo v devetih dneh na skupno 15 prizoriščih ponudil okoli 80 dogodkov.

V soboto se lahko odpravite v Bovec na etnološko-zabavno prireditev Čomparska noč, ki jo organizira Turistično društvo Bovec. Pestro bo tudi v nedeljo – na Jezerskem bo potekala etnografska prireditev Ovčarski bal, ob 13.00 bodo na smučišču Cerkno skušali podreti Guinnessov rekord v največjem številu koscev, ki kosijo z ročno koso, na enem mestu, ob 16.00 pa bodo v Kanalu ob Soči potekali tradicionalni skoki z mostu.

Tudi Korošci se bodo imeli kje zabavati, saj se začenja 63. koroški turistični teden, ki je ena najstarejših tovrstnih prireditev v Sloveniji. Vse do 19. avgusta prinaša okoli 70 različnih družabnih, kulturnih, športnih in zabavnih prireditev za vse generacije. V času turističnega tedna v Črni pričakujejo od 20.000 do 30.000 obiskovalcev, največ na praznični 15. avgust.

