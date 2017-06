Kam ta konec tedna? Na Jurjevanje, Lent, elektronsko glasbo ali Kekčev vikend

Dolgčas ne bo

23. junij 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Junijski konci tedna običajno kar kipijo od različnih družabnih dogodkov in tudi tokrat bo tako. Možnosti za izbiro je več kot dovolj.

V Črnomlju bodo s tradicionalno folklorno prireditvijo Pleši, Jure, do jutranje ure zvečer odprli osrednji del 54. jurjevanja v Beli krajini, ki se je z različnimi prireditvami začelo v sredo in bo potekalo do nedelje. V okviru tega najstarejšega slovenskega in največjega območnega folklornega festivala se bodo letos ob domačih predstavili še folkloristi Srbije, Hrvaške in portoriška skupina Sabor Boricua. Na festivalu, na katerem pričakujejo več kot 12.000 obiskovalcev, bo več novosti - dva večera družabnega plesa, gastronomsko izboljšano gostinsko ponudbo, prilagoditev sodobnim smernicam prirejanja in trženja in še večja skrb za čim manj odpadkov.

54. jurjevanje na desetih prizoriščih ponuja več kot 60 prireditev s skupaj 800 nastopajočimi. Jurjevanje poteka v črnomaljskem jedru, med drugim so v njegovem okviru pripravili 14 različnih razstav, nastopilo pa bo 20 različnih folklornih skupin.

Kekčev družinski vikend

V Kranjski Gori bo v soboto in nedeljo potekal zabavni Kekčev družinski vikend. Pripravili so obisk pravljičnih dežel, kjer bodo otroci spoznali junake in se z njimi poveselili, animacije, gledališke predstave, koncerte, športne dejavnosti, ustvarjalne delavnice in še mnogo drugih zanimivih presenečenj.

StellarBeat Music Festival

Ob akumulacijskem jezeru v Rogozi pri Mariboru bo konec tedna potekal prvi festival elektronske glasbe StellarBeat Music Festival. Na dveh odrih se bo v 40 urah, s prvimi beati že danes ob 17.00, zvrstilo več kot 25 DJ-jev, med njimi zvezde elektronske glasbe Fedde Le Grand, Valentino Kanzyani in Pretty Pink. Festival na domnevno največjem elektronskem odru v Sloveniji prireja Klub KMŠ Maribor ob podpori občine Hoče - Slivnica. Čez dan se bodo DJ-ji predstavili na manjšem odru na plaži, kjer se bodo odvijale tudi druge dejavnosti. Zvečer se bodo obiskovalci pomaknili nad plažo, kjer bo glavno prizorišče. Programski del festivala, ki ga je v sodelovanju z organizatorji zasnoval Tim Urbanya, je sestavljen tako, da bo obiskovalcem zagotovil 40 ur neprekinjene glasbe.

Organizatorji pričakujejo, da se bo festivala udeležilo okoli 5.000 ljudi. V neposredni bližini prireditvenega prostora je tudi prostor za kampiranje.

Maribor bo zaživel v utripu Festivala Lent.

Praznik občine Komen

Številne kulturne prireditve bodo potekale tudi na Krasu. Prvi v nizu bo praznik občine Komen, ki se začenja že danes v Štanjelu s slavnostno sejo občinskega sveta ter koncertom Vlada Kreslina. Občinski praznik v Komnu je letos zelo pester in se bo dogajal na kar treh lokacijah - v Štanjelu, Ivanjem Gradu in Komnu. Glavnina prireditev je posvečena žetvi sivke, pestro pa bo vse od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur.

Sledili si bodo še poletni festival Mladifest v Sežani, Festival kraška gmajna, Praznik terana in pršuta v Dutovljah in Praznik občine Sežana.

Soboški dnevi

Z odprtjem Igrivega parka v Trubarjevem drevoredu pa se je v Murski Soboti začel 22. poletni festival Soboški dnevi. Program za otroke in mladino bo pod krošnjami dreves v mestnem parku vsak dan dopoldne in popoldne, kot običajno pa ponuja festival ves teden brezplačen obisk mnogih glasbenih, plesnih, gledaliških in tudi športnih prireditev. Festival bo potekal do 30. junija.

A. P. J.