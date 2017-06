Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Cilj Drava festivala je z raznovrstnim dogajanjem Mariborčankam in Mariborčanom približati reko Dravo, ki teče skozi mesto Kranjska Gora je ta konec tedna preplavljena z motoristi z vseh koncev in krajev. Foto: Organizator Rožnim trendom sledi tudi Pošta Slovenije, ki je marca letos dala v promet štiri nove znamke s štirimi upodobitvami vrtnic. Ilustrirajo zgodovino vrtnic v Sloveniji od srednjega veka do prve slovenske sorte, opozarjajo pa tudi na podnebno raznolikost slovenskih dežel, ki se odraža tudi v izbiri naravnim danostim primernih vrtnic. Foto: Pošta Slovenije Kongresni trg v okviru festivala Junij v Ljubljani gosti zabavne in kulturne prireditve za vse generacije brez vstopnine. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Na mestno plažo v Maribor, med vrtnice v Arboretum

V Kranjski Gori hrumijo motorji

9. junij 2017 ob 11:01,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru bodo v okviru Drava festivala na nabrežju Drave postavili mestno plažo, na splavu na reki priredili rockkoncert, medtem pa Lent že drugo leto zapored zaprli za promet.



Kot so pojasnili organizatorji, želijo z raznovrstnim dogajanjem približati Mariborčankam in Mariborčanom reko Dravo, ki teče skozi mesto. To vključuje zaporo prometa med Sodnim in Vodnim stolpom, s čimer želijo odpraviti tudi fizično ločnico med ljudmi in reko. Po njihovem mnenju bi bili namreč reka in prostori ob njej lahko odličen prostor za druženje, rekreacijo in zabavo.

Ni še prepozno za obisk Praznika češenj v Goriških brdih.

Na območju Benetk na zahodni strani rečnega nabrežja v Mariboru bodo člani Potapljaškega društva Maribor v okviru tradicionalne prireditve Drava moja plaža ponovno postavili manjši bazen in ležalnike ter priredili plavalni maraton in akrobatske skoke s kolesi v reko.

Pred Hišo Stare trte bo postavljen oder, kjer bo Zavod za turizem Maribor Pohorje v sodelovanju s tamkajšnjimi gostinci gostil koncerte, potekale pa bodo tudi delavnice izdelave mozaikov in degustacije vin.

Na Židovskem trgu na mestnem obzidju se bodo med drugim predstavili mladi džezovski glasbeniki in galerije. Na obrečni terasi pred kinom Maribox pa bo od petka do nedelje potekal dogodek Citybeach oz. Mestna plaža, ki bo po vzoru takšnega dogodka v Gradcu v Avstriji povezal kulinariko, glasbo in ulične umetnike.

Dogajanju se ponovno priključuje Mariborska knjižnica, ki ta konec tedna praznuje svoj dan. Njena prireditev, imenovana Povežimo bregove, postavlja v središče vseživljenjsko učenje in skrb za zdrav duh v zdravem telesu. V Drava festival se vključuje s sobotnim rekreacijskim tekom Drava Cross Country.

V nedeljo tek prireja družba Aquasystems. Njihov Tečem zDravo se po letu premora spet vrača na dravsko nabrežje, a tokrat ne na območje Mariborskega otoka, temveč pri Centralni čistilni napravi v Dogošah. Letošnji dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo zbirali denar za 12-letnega fantka s cerebralno paralizo in za nakup defibrilatorja za občino Hoče - Slivnica.

V Kranjski Gori te dni brnijo motorji, saj tam poteka osmo srečanje Gold Wing Slovenija. Organizatorji do nedelje pričakujejo od 200 do 250 motoristov, udeleženci srečanja prihajajo z vseh koncev in krajev, od Norveške do Turčije. Srečanje poteka po mednarodnih pravilih GWEF-a, kar pomeni spoštovanje prometnih predpisov in varnosti voznikov, obvezna je motoristična oprema, predvsem pa prireditelji pozivajo k strpni vožnji.

V Arboretumu Volčji Potok, kjer tačas cvetita 902 sorti vrtnic, so letošnje leto posvetili vrtnicam in v povezavi z njimi organizirajo več dogodkov. Prihodnji teden v arboretum prihajajo ljubitelji vrtnic z vsega sveta, ki se bodo udeležili kongresa Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. Ta bo v Ljubljani potekal od nedelje, 11., do srede, 14. junija. Kongres organizira Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije v sodelovanju z arboretumom in Mestno občino Ljubljana.

Kongresa se bo udeležilo več kot 170 ljubiteljev in poznavalcev vrtnic iz 30 držav, ki si bodo v okviru kongresa poleg rožnih in drugih vrtov ogledali tudi nekatere turistične znamenitosti Slovenije. V arboretumu, kjer je trenutno poleg cvetočih vrtnic na ogled razstava umetniških del z naslovom Vrtovi in vrtnice ter razstava z naslovom Vrtnice, kraljevske rože, se bodo udeleženci kongresa mudili v torek in sredo.

