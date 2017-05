Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Prva tlaka na Veliki planini običajno poteka konec maja, ko po planini pobirajo smeti in kamne. Pastirji kosijo čmeriko in ščavje ter čistijo ruševje in podrast na pašnikih. Foto: Miro Štebe/MMC V Murski Soboti bo dišalo po bograču. Foto: Sandi Horvat Koroški splavarji na Dravi odpirajo 17. sezono turističnega splavarjenja po reki Dravi (na fotografiji je podoba iz Maribora). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Na Veliko planino med pastirje, na Dravo med splavarje ...

Pestro dogajanje ponuja za vsakogar nekaj

27. maj 2017 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi tokratni konec tedna je natrpan s turistično-kulinaričnimi dogodki, ki so raztreseni po vsej Sloveniji. Spodaj vam predstavljamo nekaj namigov za obisk.

V središču Murske Sobote na Slovenski ulici pripravljajo največjo soboško 'fešto', tokrat že 21. bogračjado. Priprave so se začele že v dopoldanskih urah, popoldne pa bo razglasitev zmagovalcev, ob tem pa bogat spremljevalni in animacijski program.

V starem mestnem jedru Krškega bodo v okviru prireditve Družinsko razvajanje popoldne zaživele ulice, parki in ustanove. Organizatorji obljubljajo, da ne bo manjkalo glasbe, plesa, uličnih športnih iger in različnih delavnic. Glavna ulica pa bo v ta namen zaprta za promet.

V Novem mestu pa bo na gradu Grm potekal festival Pop Up Wine, ki je namenjen širjenju kulture pitja vina in utrjevanje medsebojnih odnosov na tem področju, tako na regionalni kot tudi na mednarodni ravni. Obiskovalcem želijo ponuditi le najboljše iz slovenske vinske scene, v bodoče pa bodo predstavili tudi vinarje iz sosednjih držav. Festival bo vsako leto ponudil različne novosti iz sveta kulinarike in drugih področij, ki so tesno povezani z vinom in njegovim nastajanjem.

"Trgovci in gostinci bodo omogočili ugodne nakupe, otroci pa bodo izdelovali tudi hiše iz kartona, v katerih bodo zvečer prižgali lučke. Vključena je paleta kulturnih nastopov, predstavitev športnih društev, nevladnih organizacij," je za Radio Slovenija povedala Janja Jordan z občine Krško. Prvič bodo v sklopu kulinaričnega dela prireditve pozornost namenili tudi mikropivovarjem. Predstavilo se jih bo enajst iz treh držav.

Županova jama pri Grosupljem bo prizorišče tradicionalnega Dneva doživetij. Na adrenalinsko obarvanem dnevu bo vrsta zanimivih dejavnosti pred vhodom v jamo in v senci gozda. Med drugim se obetajo spust v jamo po vrvi, gradnja bivakov, streljanje z lokom in samostrelom ter še marsikaj, je zapisano na spletni strani.

Koroški splavarji na Dravi, ki imajo svoj pristan na Gortini v občini Muta, odpirajo 17. sezono turističnega splavarjenja po reki Dravi. V celodnevnem dogajanju v okviru prireditve Na Koroškem je fajn! bodo poudarek namenili tudi povezovanju z drugimi turističnimi ponudniki v regiji. Največje presihajoče jezero na svetu se bo spremenilo v deželo pravljic, jutri pa bodo obiskovalci na različnih delavnicah in ob kulturnem programu lahko spoznavali njegove skrivnosti, naravne lepote in ljudske običaje tamkajšnjih domačinov.

V okviru Dnevov Notranjskega parka se bodo obiskovalci lahko vsako polno uro udeležili gledališča 'kamišibaj' na različnih prizoriščih v naravi, kjer bodo s pomočjo figur, kot so povodni mož Jezerko, Butalci, polhi, žabe, pujsi, coprnice in Hribci, oživljali notranjske mite in legende. Otroke pa bo obiskal tudi Ribič Pepe. Jutrišnji program bo namenjen predvsem spoznavanju naravne dediščine in etnološkega izročila, pravi direktor Notranjskega parka Matevž Podjed.

Pastirji z Velike planine pa vabijo k ogledu njihovega dela. Na prvi tlaki, kot se imenuje čistilna akcija, planino pripravijo na prihod živine na poletno pašo. Ob tej priložnosti vabijo vse zainteresirane, naj pridejo na planino pogledat, kakšno je delo pastirjev.

K. K.