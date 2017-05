Kam ta konec tedna? Na Vipavsko na vino, v Trst na pivo

Kulinarični festivali po Sloveniji in bližnji okolici

12. maj 2017 ob 06:34

Vipava - MMC RTV SLO

Predvsem na primorskem in goriškem koncu se obeta vinsko-kulinarično bogat konec tedna. V Vipavski dolini bosta kar dva festivala, posvečena vinu, medtem ko Trst že od četrtka gosti mednarodni salon craft piva.

Najprej k našim sosedom čez mejo. Prvi salon craft piva Free House Brewery bo vse do ponedeljka na Pomolu IV v sklopu starega pristanišča, na njem pa se predstavlja 35 pivovarjev, od slovenskih Pelicon, Bevog in Human Fish. Poskrbljeno bo tudi za jedačo. Cena vstopnice za en dan je 9 evrov, za tri dni pa 19. Festival je odprt od poldneva do 20. ure.

V znamenju piva bo današnji dan minil tudi v prestolnici, kjer se ob 15. uri na Cesti 24. junija 25 v Črnučah odpira pivovarna Loo-blah-nah. Naenkrat lahko zvarijo 2.000 litrov piva, s čimer so največja craft varilnica piva v Ljubljani. Loo-blah-nah je bila sicer ustanovljena pred letom dni, a je bila do zdaj t. i. gypsy pivovarna, kar pomeni, da so pivo varili v drugih pivovarnah. Trak pivovarne bo ob 16. uri prerezal Peter Lovšin, za glasbo pa bodo skrbeli Leteči potepuhi.

Vinistra v Poreču

In še skok v Istro, kjer bodo danes ob 13. uri v Poreču slovesno odprli že 24. festival vina Vinistra, najstarejši na Hrvaškem. Ta bo trajal do nedelje, na njem pa bodo poleg vina ocenjevali še oljčno olje in žganja. Obiskovalce vabijo z degustacijami vina in gurmanskih specialitet, strokovnimi delavnicami in bogatim spremljevalnim programom.

Odprta kuhna se seli v Koper

V soboto, dan po ljubljanski, se Odprta kuhna prvič letos seli v Koper. Carpacciov trg, Pristaniška ulica in Taverna bodo med 11. in 21. uro spet zaživeli v vonjih in okusih z vseh kotičkov sveta. Sobotne kulinarične zmenke v Kopru bodo nadaljevali enkrat mesečno, z izjemo julija in avgusta.

Okusi zelen - doživi Slap

V soboto bo v 800 let stari kamniti vasici Slap na Vipavskem med 18. in 22. uro potekalo vinsko-kulinarični dogajanje, imenovano Okusi zelen - doživi Slap. Na dogodku se bodo s svojimi zeleni (od penečega do zorjenega) predstavljali vinarji s Slapa, vasi, ki velja za prestolnico te vipavske avtohtone sorte. Za kulinarično razvajanje bo poskrbela priznana domačija Majerija. Vstopnina za festival znaša 10 evrov.

Okusi Vipavske na Zemonu

A z zelenom se podaljšan vinski konec tedna v Vipavski dolini šele začenja. Že tradicionalno bo namreč na idilični lokaciji dvorca Zemono v nedeljo in ponedeljek med 15. in 21. uro festival Okusi Vipavske, na katerem se predstavlja 37 vipavskih vinarjev (med njimi Batič, Burja, Guerila, Sutor, Tilia ...), letošnji gostujoči vinarji pa prihajajo iz Slavonije.

Oba dneva bodo potekale tudi kulinarične delavnice - Andrej Gerželj (Pekarna OSEM) in Mitja Ilc (Ogenj in Mocarela) bosta obiskovalce učila mesiti kruh iz kvasnega nastavka, Klemen Košir bo kuhal joto z repico tropinko v šestih dejanjih, visoko kulinariko pa bosta zastopala neapeljska gosta Cristiano Piccirillo (restavracija Antica Friggitoria Masardona) in Salvatore Capparelli (Patisserie Capparelli).

Ob vinih bo mogoče poskusiti tudi dobrote lokalnih pridelovalcev (med, olje, sir, mesnine, češnje, čaj ...), v ponedeljek pa se bodo vinarjem v glavni dvorani pridružili še izbrani gostinci.

Cena vstopnice je 15 evrov.

K. S.