Kamnik – prestolnica malih pivovarjev

14. julij 2018 ob 18:36

Kamnik - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Sloveniji se radi pohvalimo, da imamo zelo bogato izbiro vrhunskih vin, v zadnjem času pa je čedalje pestrejša tudi ponudba različnih vrst piva. Zasluga za to gre tudi malim pivovarjem. V Kamniku pivo varijo v kar petih pivovarnicah, domače pivo pa ponujajo tudi tamkajšnjim lokalom.

Male pivovarne so se v Kamniku začele pojavljati popolnoma spontano, med prvimi je bila pivovarna Mali Grad. "Začetki naši segajo v leto 2013, ko sva se s sedanjo ženo spoznala in sva skupaj začela kuhati pivo v garaži, ki mi jo je odstopila mami, ker mi ni pustila kuhati v svoji kuhinji," je o skromnih začetkih spregovoril Urban Florjančič iz Pivovarne Mali grad.

A potrebno je bilo veliko potrpljenja, preizkušanja, iskanja novih receptov, da jim je uspelo. "V pivovarni Mali grad varimo nonstop 8 različnih piv, ki jih imamo tudi ustekleničene. Delamo tudi različna, nova piva, recimo zdajle enega z grenivko," je pojasnil Florjančič.

Radovednost, veselje in znanje

Vsi pravijo, da so pivo začeli variti iz radovednosti in veselja do piva. "Doma imamo lokal in sem začel doma variti pivo, za hobi. Potem pa je nastal biznis," je povedal Janez Skok iz pivovarne Maister, kjer so svoje prvo pivo poimenovali po rojaku, generalu Maistru. "Sama zgodba je, da so piva poimenovana po velikih Slovencih iz preteklosti: Vega, Gallus, Rusjan, Noordung in tako naprej. Specifična so po tem, da so narejena iz najboljših surovin, z maksimalnim trudom, pomembno je, da so všeč tudi nam samim."

Prav posebna pa so piva, ki jih na območju nekdanje kamniške smodnišnice v pivovarni Barut varijo in plemenitijo z mikroorganizmi tako rekoč na znanstveni osnovi. Miha Tome iz pivovarne Barut je povedal: "Smo trije raziskovalci, ki smo se spoznali na katedri za mikrobno biotehnologijo na biotehniški fakulteti. Tam smo delali s kvasom. Skoraj heretično bi bilo, da ne bi znali piva narediti še doma, in smo začeli doma variti pivo." Med varjenjem so spoznali, da jim njihovo znanje odpira nove možnosti. Začeli so preizkušati različne mikroorganizme in z leti je to preraslo v pravo pivovarno. "Delamo eksperimentalne stvari. Delamo drugačne stvari. Imamo prostor na trgu," je dodal Tome.

Brez vode ni nič

Pri pivu prav posebno vlogo igra tudi voda. Tome pojasnjuje: "Kamnik ima izredno, izredno dobro vodo. Ima zelo nizko mineralno sestavo. Kar se tega tiče imamo izredno srečo. To je bila tudi ena izmed motivacij, zakaj smo se naselili v Kamniku." Tudi preostali pivovarji poudarjajo pomen dobre kamniške vode za kakovost njihovih piv.

Zanimivo pa je, da posebne tekmovalnosti med njimi ni. "Zdaj so se v Kamniku odprle še štiri pivovarne. Vsi delamo enkratno pivo, smo si konkurenca, smo pa tudi prijatelji, sodelujemo in si pomagamo," je povedal Florjančič.

Tudi kamniški turistični delavci so ob uspehih pivovarjev navdušeni. "Kamnik postaja prepoznaven tudi po mikropivovarjih. Njihov glas se širi tudi zunaj naših meja. In z veseljem jih vedno uvrstimo tudi v svoje dogodke," je pojasnila Božena Peterlin iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

V kamniškem turizmu že nekaj časa s projektom okusi Kamnika spodbujajo prepoznavnost kamniških dobrot, pri tem je vse bolj prepoznaven tudi prispevek pivovarjev.

