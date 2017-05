Katera evropska država ima najboljšo poulično hrano?

1. slovenski FOOD Truck Festival bo 30. junija

To poletje bo v znamenju poulične hrane - z majem se je namreč med evropskimi državami začel boj za naslov najboljšega ponudnika poulične hrane. V konkurenci za premierno izdajo nagrad European Street Food Awards (ESFA) je vrsta evropskih držav, zmagovalec pa bo znan konec septembra. Prvič pa bo festival kulinaričnih tovornjačkov dobila tudi Slovenija.

"Poulična hrana zavzema primat," je dejal Richard Johnson, ustanovitelj ESFA-ja, ki se je začel v Veliki Britaniji, nato pa razširil na več držav stare celine. "Vse bolj se odločamo za različne načine prehranjevanja. Včasih si ne želimo fiksnega menija predjedi, glavne jedi in sladice, ampak si želimo malo tega in malo onega," razlaga Johnson.

Čez celo letošnje poletje bodo tako po več evropskih državah potekala državna prvenstva v poulični hrani. Zaenkrat so svojo udeležbo potrdile Danska, Nemčija, Nizozemska, Španija, Italija, Švedska, Francija in Velika Britanija.

Dobrojedce spodbujajo, da glasujejo za svojega favorita prek nove aplikacije za evropsko poulično hrano (European St. Food), na kateri vsi zainteresirani najdete tudi zemljevide z navigacijo, na katerih so označene najboljše lokacije za poulično hrano in njihov čas obratovanja.

Zmagovalca bodo po velikem kuharskem obračunu med najboljšimi evropskimi ponudniki razglasili na dvodnevnem dogodku 30. septembra in 1. oktobra v Berlinu, odločal pa bo tako glas publike kot tudi glas žirije, v kateri bodo sedeli z Michelinovimi zvezdicami ozaljšani kuharski mojstri.

Konec kuharskega vikenda bodo zmagovalca okronali na veliki zabavi z didžeji, kulinaričnimi seminarji, žarom in plavajočim barom, poroča portal Fine Dining Lovers.

"Ta novi način prehranjevanja se v celoti vrti okoli druženja in deljenja hrane. V svetu, kakršen je naš, se to trenutno zdi zelo pozitivno sporočilo," je še povedal Johnson o poulični hrani.

Prihaja 1. Food Truck festival

Čeprav Slovenija v nagradah ne sodeluje, pa se bo poulična vročica to poletje dotaknila tudi naših krajev. Ob robu Odprte kuhne v vseh svojih lokalnih izdajah ter festivala Pivo in burger fest (prvič letos že prihodnji konec tedna, 20. in 21. maja) bo 30. junija in 1. julija na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal prvi slovenski Food Truck festival, skratka festival kulinaričnih tovornjačkov.

Je pa res, da je vprašanje, kaj slovenska poulična hrana sploh je. Zdi se namreč, da smo v tem segmentu kar prevzeli balkansko poulično hrano, tipične slovenske pa sploh nimamo. Tudi v ta namen se v sklopu Lenta vsako leto v Mariboru odvija Sladolent, na katerem so najboljši kuharski mojstri pri nas postavljeni pred izziv pripraviti slovensko kreativno poulično hrano po dostopnih cenah. Letos bodo stojnice Sladolenta odprte med 23. junijem in 1. julijem.

