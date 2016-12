Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na katero penino prisegate vi? Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katero penino izbrati za skok v novo leto?

5. festival penin

26. december 2016 ob 12:01

Portorož - MMC RTV SLO

Če se še odločate, s katero penino boste nazdravili na najdaljšo noč v letu, je obisk Festivala penin prava stvar za vas.

Že peti Festival penin bo potekal danes v Kristalni dvorani portoroškega hotela Kempinski Palace, in sicer od 15. do 22. ure.

V ospredju bodo seveda penine. Okusiti bo mogoče najboljše penine iz kleti: Movia, P&F Jeruzalem Ormož, Istenič, Vinakoper, Radgonske gorice, Klet Goriška brda, Vina Štoka, Vinarstvo Rebula, Vipava 1894, Vina Sanabor, Vinakras, Vina Gjerkeš, Vinarstvo Bužinel, francoski šampanjci in cremanti vinoteke Belmont, italijanska klet Tenuta Roletto, italijanska klet Astoria, avstrijske penine oz. sekti Sektkellerei Szigeti ...

Na dogodku bodo tudi razglasili zmagovalno penino Portorož 2016. Katera penina se bo pridružila častitljivi družbi zmagovalcev prejšnjih let Mihi Isteniču (2012 in 2013), Miranu Sirku iz kleti Bjana (2014) in Vinarstvu Rebula (2015)?

Vstopnina za Festival penin znaša 10 evrov, za kar vsak obiskovalec prejme pet degustacijskih kuponov in kristalen kozarec za penino.

Celodnevno dogajanje bo popestril tudi koncert skupine Perpetuum Jazzile, ki bo v Portorožu premierno predstavila novo a cappella različico skladbe Let it snow.

D. S.