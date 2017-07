Kitajska bo znova dvignila hitrost hitrih vlakov na 350 km/h

Vlaki kot ostra konkurenca letalom

27. julij 2017 ob 09:55

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Šest let po smrtonosni nesreči hitrega vlaka, zaradi katere so oblasti po vsej Kitajski upočasnile hitrosti ekspresnih vlakov, namerava država ponovno zvišati hitrost svojih hitrih vlakov na 350 km/h.

Vlaki, ki so del kitajske ekspresne železnice, sicer so zgrajeni za hitrosti do 350 km/h, a je Peking leta 2011 po smrti 35 ljudi v trčenju vlakov v provinci Zhejiang odredil znižanje hitrosti na 250-300 km/h.

Po poročanju Beijing News namerava vlada implementirati povečano hitrost na trasi Peking-Šanghaj septembra.

Vlak za 1.318 kilometrov potrebuje trenutno 6 ur, z višjo hitrostjo pa bodo pot skrajšali na vsega 4,5 ure. Za to traso bodo uporabili najnovejše kitajske ekspresne vlake, imenovane Fuxing, ki so jih razkrili junija in so sposobni razviti hitrost 400 km/h.



Kitajska je dom najdaljše železniške mreže hitrih vlakov, ki predstavlja ostro konkurenco domačim letalskim prevoznikom. Od 31 kitajskih provinc in pokrajin jih je 29 povezanih z ekspresno železnico, izjemi sta samo še Tibet in pokrajina Ningxia na severozahodu.

K. S.