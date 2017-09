Kitajska prepovedala uvoz "smrdljivih" evropskih sirov

Evropske oblasti ogorčene zaradi prepovedi

13. september 2017 ob 16:16

Peking - MMC RTV SLO

Kitajski obmejni organi so prepovedali uvoz cele vrste mehkih, plesnivih sirov iz Evrope, ker da plesen vsebuje preveč bakterij, ki niso bile uradno odobrene.

Prepoved v večji meri zadeva francoske in italijanske sire, vključno z briejem, camembertom, gorgonzolo in roquefortom, pa tudi angleški stilton, navaja Guardian.

Sinodis, distributer tujih sirov v Šanghaju, je strankam poslal pismo, v katerem jih je obvestil, da "izdelki iz sira, ki vsebujejo določene plesni, začasno ne morejo biti uvažani na Kitajsko".

Podjetje je s 23. avgustom prenehalo uvažati skoraj 50 vrst sira. Prepoved je sicer v nekaterih mestih stopila v veljavo že julija, a se je ta teden razširila na celo državo. "Po našem mnenju: 0 bakterij = umetni sir," so bili nad prepovedjo ogorčeni pri spletnem trgovcu s siri Cheese Republic.

Uvozili za 330 milijonov evrov sira

"Nobenega dobrega razloga ni za prepoved, saj Kitajska isti sir smatra za varnega, če je izdelan na Kitajskem," je za Guardian povedal William Fingleton, predstavnik EU-delegacije za Kitajsko. "To dejansko pomeni, da Kitajska prepoveduje slovite in tradicionalne evropske sire, ki jih Kitajci že desetletja varno uvažajo in uživajo. Celoten kitajski trg za mehke sire je zdaj zaprt."

Kitajska je lani uvozila za več kot 330 milijonov evrov sira, a statistika ne specificira, katere vrste sirov so prevladovale. Večina sirov močnega vonja in specifičnega okusa, ki jih prepoved zajema, sicer med Kitajci niso priljubljeni, zato jih večinoma uživajo tujci na Kitajskem. Novica je zato najbolj odmevala med izseljenci, ki so obredli trgovine in hiteli delati zaloge.

Bodo v prihodnje prepovedali še več?

Kitajski zdravstveni predpisi dovoljujejo le nekaj tipov bakterij v mlečnih izdelkih, obstaja pa izjema za "kulture, ki se jih tradicionalno uporablja v prehrambeni industriji". Ta izjema se ne nanaša na uvoženo blago, ni pa jasno, zakaj so se oblasti ravno zdaj spravile nad sir. Nova pravila ne zadevajo trdih pikantnih sirov, kot so čedar, comté, gruyere ali manchego, so pa evropske oblasti zaskrbljene zaradi arbitrarnosti prepovedi mehkih sirov. "Evropska sirarska industrija je izjemno zaskrbljena zaradi te prepovedi. Skrbi nas, da bi lahko v prihodnje podobno prepovedali še vrsto drugih sirov," je povedal Fingleton, ki je še dodal, da trenutno na carini propada več ton sira.

Kitajska je sicer leta 2014 prepovedala britanski sir, ko se je Agencija za živilske standarde pritožila zaradi higienskih standardov v eni od mlekarn, a je bil embargo kasneje odpravljen. Zaradi podobnih razlogov je bila leta 2008 za nekaj časa prepovedana mocarela.

K. S.