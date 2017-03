Kitajski investitorji še letos napovedujejo 11 rednih linij na mariborskem letališču

Med rednimi linijami tudi povezava s Kitajsko

2. marec 2017 ob 19:22

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Direktor družbe SHS Aviation, ki je lastnica družbe Aerodrom Maribor, Pang Sju Jin, je predstavil načrte družbe, potem ko je postala najemnica mariborskega letališča. Kitajski investitorji nameravajo vložiti 300 milijonov evrov v letališče.

Vlagatelji sicer imajo tudi lastno floto letal v belgijski družbi VLM airlines, tako le dan po podpisu pogodbe o najemu mariborskega letališča napovedujejo, da bodo še letos vzpostavili enajst rednih linij. Med njimi linije z Londonom, Berlinom, Hamburgom, Barcelono, Zürichom, Beogradom, Splitom, Podgorico in s kitajskimi mesti Šjan, Čongčing in Nančang.

Njihov belgijski letalski prevoznik ima trenutno šest letal fokker 50, Kitajci pa napovedujejo nakup še šestih letal A320 in 15 letal A330, ki jih nameravajo registrirati v Sloveniji. Trenutno čakajo na letalski licenci v Belgiji in Sloveniji, ki naj bi ju dobili predvidoma maja ali junija, takoj zatem pa bodo zagnali promet, je dejal Pang.

Mariborski župan ne dvomi o načrtih

Obenem je dodal tudi, da nameravajo vložiti vsaj 300 milijonov evrov v letališče. Tako nameravajo zgraditi nove terminale, hotele, trgovski center. Poleg razvoja potniškega in tovornega prometa, kjer se želijo do leta 2028 ustaviti pri dveh milijonih potnikov in 160.000 tonah pretovora letno, načrtujejo vzpostavitev simulacijskega in servisnega centra, v povezavi z načrti Maribora glede krožnega gospodarstva pa tudi center za razgradnjo letal. Pri svojih načrtih pričakujejo tudi podporo tamkajšnjih oblasti in države.

Mariborski župan Andrej Fištravec ne dvomi o ambicioznih načrtih kitajskih vlagateljev, s čimer bo Maribor postal "globalni igralec in specialist za Azijo". Župan tudi stoji za besedami Panga, da bo še letos vzpostavljenih enajst rednih linij. "Skupaj delamo že več kot dve leti, dosegli smo nekatere sporazume o sofinanciranju povezav s kitajskimi mesti, ob tem pa gradijo floto, ki bo večja od tiste, s katero razpolaga naš nacionalni prevoznik," je še dejal Fištravec.

L. L.