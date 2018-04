Kje se je letos smučalo najbolje: Cerkno pred Voglom in Kaninom

27. izbor najboljših slovenskih smučišč

13. april 2018 ob 17:07

Maribor - MMC RTV SLO

Na Gradu Rače so podelili nazive Naj smučišče, ki so jih prejela najboljša smučišča v letošnji smučarski sezoni. Dolga sezona je prinesla veliko glasov in zmagovalce v petih različnih kategorijah.

Zelo dolga in bogata zima, ki se na nekaterih smučiščih še sploh ni zaključila, je prinesla veliko možnosti za snežne užitke in tudi množico oddanih glasov, ki so pomagali izbrati Naj smučišče letošnje sezone.

Izbor je potekal že 27. leto zapored in tudi letos je radijska ekipa iz Radia Si, ki pripravlja oddajo Naj smučišče, obiskovala različna smučišča in preverjala, kakšne so razmere na progah, kako je poskrbljeno za varnost, katere so morebitne novosti, kakšne so cene smučarskih vozovnic in kako je poskrbljeno za dodatno animacijo ter zabavo tako najmlajših kot starejših.

Ob tem so pri izboru najboljših lahko pomagali tudi slovenski smučarji, ki so svoje glasove vso sezono oddajali na spletni strani najsmucisce.si.

Izbor najboljših domačih in tudi tujega smučišča

Že pred tremi leti je bila v akcijo vključena tudi kategorija Top ski resort, v okviru katere poteka izbor med Slovenci najbolj priljubljenega smučarskega centra v tujini. Glasovalci so letos tako lahko izbirali med smučišči v petih kategorijah: mala, srednja in velika smučišča, tuja smučišča in snežni parki.

V kategoriji malih smučarskih središč je tokrat zmagovalec smučišče RTC Jakec Trije kralji, na drugem mestu je SKI BOR Črni Vrh, na tretjem mestu pa je Mojstrana. Med srednje velikimi smučišči je največ glasov tokrat dobil smučarski center Kope, na drugem mestu so Golte in na tretjem Soriška planina.



V kategoriji velikih smučišč je zmagovalec po izboru glasovalcev postal Smučarski center Cerkno, na drugem mestu je smučišče Vogel, na tretjem pa Kanin. Snežni park Rogla je zmagovalec v kategoriji snežnih parkov. Na drugem mestu je po oceni smučarjev pristal Snežni park Vogel, na tretjem pa Snežni park Krvavec.

Slovenci radi zahajamo tudi na tuja smučišča, zato so že četrtič zapovrstjo izbirali tudi med bližnjimi tujimi smučišči. Tokrat je največ glasov dobilo smučišče v italijanskih Dolomitih, Kronplatz, na drugem mestu je smučišče Mokrine/Nassfeld, na tretjem pa Sella Nevea.

V prihajajočem poletju bo radijska ekipa kot vsako leto predstavljala tudi slovenska kopališča in s pomočjo kopalcev poiskala Naj kopališče 2018.

M. Z.