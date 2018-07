Jan Konečnik: Takšna pot te zagotovo spremeni

Jana smo gostili v MMC-jevi spletni klepetalnici

29. julij 2018 ob 13:14,

zadnji poseg: 30. julij 2018 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi spletni klepetalnici se nam je pridružil Jan Konečnik, avtor popotniškega dnevnika Kje je Jan?. Z vami je delil izkušnje z enoletnega potovanja po svetu.

Janovo pot ste lahko iz tedna v teden spremljali na naši spletni strani prek popotniškega dnevnika Kje je Jan?, v klepetalnici pa je povedal vse, kar vas je zanimalo in z vami delil svoje izkušnje, ki bodo zagotovo prav prišle tudi mnogim popotnikom, ki se na tovrstna potovanja še odpravljajo.

"Planiral sem, kakor je padlo ... okvirno sem imel sicer idejo, ampak ... A ni ni nekaj najlepšega, če sediš v bifeju v Buenost Airesu in veš, da se lahko odločiš iti kamorkoli na svetu! In se odločiš in greš. V Latinski Ameriki sem ostal tako dolgo tudi, ker je ogromna celina, ogromna ... Pa tudi, ker sem nato po nekaj mesecih že znal špansko in sem se lahko pogovarjal," je odgovoril na vprašanje o tem, kako je načrtoval pot.

Novinar se je odločil uresničiti svoje popotniške sanje. Po petih letih dela na Televiziji Slovenija je mikrofon postavil na hladno in jo za leto dni mahnil v svet. Dejal je, da se na potovanju zagotovo utrudiš, predvsem mentalno in opaziš, da te stvari več ne pritegnejo tako, kot so te pred meseci. "Mesto je mesto, tempelj je tempelj ... Čeprav veš da ni vse isto, ne da se ti več, že ljudje ti grejo malo na živce." Dodal je, da zdaj za začetek potrebuje rutino in malo stabilnosti, v prihodnosti pa se morda ponovno odloči za takšno avanturo. "Če bo čas in denar."

Mnoge izmed vas je zanimalo, ali je morda določenim državam storil krivico, saj se je v njih le bežno ustavil. A poudaril je, da vsega ne moreš obiskati in da že gleda naprej in ima ogledane morebitne nove destinacije. "Moj prijatelj iz Avstralije je prepotoval že 172 držav, torej sto več kot jaz, pa je za to porabil 6 let! Nečemu se moreš odpovedati ... Gotovo, Afrika bo naslednja destinacija, pa otoške države Azije ... Pa centralna Azija ..."

Na mesec je porabil približno tisoč evrov, kar je naneslo na skupni budžet 12 tisoč evrov. Je pa v Argentini in Peruju porabil manj, saj je takrat potoval z očetom in mamo, ki sta prišla na obisk. "Se da tudi z manj kot 1000 evrov na mesec, ampak ... To je odvisno od posameznika, kako potuje."

Zanimive zapise in fotografije z njegovega potepanja po Latinski Ameriki, Aziji in Afriki, nastalo jih je skoraj 60, lahko preberete tukaj.

D. S., P. B.