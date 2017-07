Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Zgradili so nov most čez Rižano, postavljajo tirnice. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kmalu spet s kolesom od Kopra do Milj

Kolesarsko pot so zaprli zaradi gradnje izvlečnega tira

7. julij 2017 ob 10:59

Koper - MMC RTV SLO

Del kolesarske poti Porečanka-Parenzana, ki je na območju Dekanov zdaj zaprt zaradi gradnje izvlečnega tira, bodo v kratkem spet odprli.

1,2 kilometra dolg izvlečni tir bo potekal vzporedno ob obstoječem. Dela v okviru prve faze bodo zaključena čez približno 4 mesece, v novembru naj bi po njem zapeljali prvi vlaki.

Že v naslednjih dneh pa naj bi spet odprli del kolesarske poti, obljublja vodja nadzora Franc Likar. "Podvoz na Parenzani je končan. V bistvu bomo naredili le še črpališče, tako da bo kolesarska pot kmalu spet aktivna."

Vsa dela bodo v celoti dokončali aprila prihodnje leto, še dodaja Likar. "Promet se bo preusmeril na ta mali tir do tovorne postaje Koper in nato se bo izvedla še rekonstrukcija obstoječega dela tira." Zgradili bodo tudi protihrupne ograje in uredili novo kabelsko kanalizacijo.

Izvlečni tir gradijo Kolektor koling, Kolektor CPG d. d. in CGP Novo mesto. Skupna vrednost naložbe je 5,9 milijonov evrov.

Nataša Ugrin Tomšič, Radio Koper