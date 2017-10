Kolosej odpira svojo najvišjo raven, s katere so plebejci spremljali gladiatorske igre

Po 40 letih ponovno odprta peta raven amfiteatra

6. oktober 2017 ob 11:28

Rim - MMC RTV SLO

Rimski Kolosej bo po štirih desetletjih za obiskovalce ponovno odprl svojo peto, se pravi najvišjo raven amfiteatra. Ta je bila v starodavnem Rimu namenjena plebejcem, ki so tako bili kot sicer nižji sloj takratne družbe najbolj oddaljeni od dogajanja na sredini tega ovalnega amfiteatra, vendar pa so imeli čudovit pogled na veličastno večno mesto.

Kot so sporočili z italijanskega ministrstva za kulturo, bo ta del za javnost ponovno odprt s prvim dnem novembra. "Tega dela Koloseja ni bilo mogoče obiskati že 40 let. S tem se je javnosti ponovno povrnil še en del spomenika in ponudil neverjetni pogled ne le na Kolosej, temveč tudi na Rim," je za The Telegraph dejal italijanski minister za kulturo Dario Franceschini, ko se je povzpel na obnovljeno vrhnjo raven amfiteatra.

Družbena hierarhija, preslikana v amfiteater

Tako so plebejci, pripadniki preprostega, brezpravnega, vendar svobodnega družbenega sloja, sicer res sedeli na lesenih klopeh - za razliko od senatorjev in visokih uradnikov, ki so sedeli na marmorju -, vendar gre za res neverjeten pogled, ki si ga obiskovalci ne bodo nikoli pozabili, je dodal minister za kulturo. Siromašnejši del družbe je bil med drugim torej poleg pogleda na drugih 50 tisoč obiskovalcev, kolikor jih je sprejel Kolosej, deležen še pogleda na bližnji Rimski forum in na hrib Palatin, kjer so cesarji gradili svoje palače.

Prva raven amfiteatra je bila rezervirana za cesarja in njegove senatorje, drugo so zasedali rimski funkcionarji, tretja je bila namenjena srednjemu razredu, četrto - ki se bo prav tako v prihodnjem mesecu odprla za javnost - pa so zasedali trgovci in lastniki prodajaln. Zanimivo je, da so že v tistih časih gledalci dobili vstopnice, na katerih je bila zabeležena številka njihovega sedeža in kateri vhod naj uporabijo – gre torej za prakso, ki je v uporabi še dandanes tudi na sodobnih stadionih.

Kolosej je najbolj priljubljena zgodovinska točka v Italiji, ki jo vsako leto obišče več kot šest milijonov turistov. Tudi njegova zunanjost je bila nedavno deležna temeljitega čiščenja in obnove, ki so ju izvedli s pomočjo donacije v višini 25 milijonov evrov, ki mu jo je namenil izdelovalec čevljev Tod's, kar pa je bilo deležno tudi kritik, da ge le za promocijo te prestižne blagovne znamke.



Plebejski družinski "pikniki" na vrhu Koloseja

"Hrup in vonj sta bila peklenska," je pojasnila trenutna direktorica Koloseja Rossella Rea, ko se je povzpela na ta najvišji prstan, ki se dviga več kot 36 metrov nad tlemi. "Zveri, ki niso bile nahranjene več dni, so zadrževali v podzemnih tunelih, zato so bile, ko so jih spustili v areno iz temačnih kletk, povsem pretresene. To klanje je bilo grozljivo."

"Navadno" ljudstvo se je moralo do svojih mest vzpenjati po strmih kamnitih stopnicah in hoditi tudi po slabo osvetljenih predorih, da je prišlo na vrh zgradbe. "Bilo je precej naporno priti do vrha," je še povedala direktorica in dodala, da so si "mnogi plebejci s sabo prinesli kose perutnine, žitarice in podobne zadeve. Morate imeti v mislih, da so igre trajale po ves dan in družine so potrebovale neko okrepčilo."

P. G., foto: EPA