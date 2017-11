Konec prestiža za velike križarke v Benetkah, odrinili so jih v pristanišče Marghera

Sporna je bila predvsem plovba po kanalu Giudecca

8. november 2017 ob 17:28

Benetke - MMC RTV SLO, Reuters

Gondolam in vodnim taksijem se nikoli več ne bo treba boriti za prostor pred ikoničnim Trgom svetega Marka z velikimi ladjami za križarjenja. Te se bodo sicer vrnile v Beneški zaliv, a bodo odrinjene na obrobje mesta.

Po novih pravilih, ki sledijo začasni prepovedi plovbe, sprejete pred tremi leti, bodo morale največje ladje, z nosilnostjo več kot 100.000 ton, uporabiti precej manj prestižno plovbno pot v industrijsko pristanišče Marghera, daleč stran od Canala Grande.

Odločitev je v torek zvečer po več letih razprav in prerekanj sprejela italijanska vlada, nasprotniki so odločitev vlade označili za "najslabšo mogočo rešitev", okoljevarstveniki in Benečani, ki so jih t. i. plavajoči nebotičniki še posebej motili, pa so novico pozdravili.

Zanje je bila sporna predvsem plovba po kanalu Giudecca, po katerem so križarke plule proti mestnemu pristanišču in pri tem peljale tik ob Trgu svetega Marka v središču Benetk; poleg tega so očitali, da ladje povzročajo visoke valove, ki naj bi uničevali krhke podvodne temelje beneških palač.

Zdaj pristojne čaka ureditev nove plovbne poti do Marghere, ki bo odprta v roku štirih let, je na novinarski konferenci v Rimu pojasnil italijanski minister za promet Graziano Delrio.

T. H.