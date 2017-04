Konec tedna v znamenju oranžnih vin

V Izolo na Orange Wine, v Padno na olivno olje in blitvo

27. april 2017 ob 08:17

Izola/Padna - MMC RTV SLO

Organizatorji festivalov ta konec tedna držijo pesti, da bo vreme lepše od napovedi, v vsakem primeru pa se nam obetajo vinsko-kulinarično bogati dnevi, začenši s petkom, ko se bodo v Izolo ponovno zgrnili ljubitelji oranžnih vin.

Orange Wine Festival bo v Izoli že šestič. Na Manziolijevem trgu in v palači se bo med 14. in 21. uro s svojimi vini predstavilo blizu 60 vinarjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Gruzije), ki svoja bela vina pridelujejo s postopkom daljše maceracije, zaradi česar vino pridobi tisti značilni oranžkast ali jantrnat odtenek.

Za povabilo na festival mora vinar izkazati skladnost pridelave svojih vin z načeli prireditve - ta slonijo na čim bolj sonaravni pridelavi, podaljšani maceraciji in spontani fermentaciji, čim manj posegih v kleti in nizki vsebnosti žvepla v vinu.

Sezam sodelujočih je res impresiven, če izpostavimo zgolj nekatere najvidnejše predstavnike: Aci Urbajs, Batič, Blažič, Cigoj, Dario Prinčič, Gordia, Guerila, Il Carpino, JNK, Kabaj, Korenika & Moškon, Klabjan, Marjan Simčič, Movia, Paraschos, Radikon, Reia, Rojac, Roxanich, Slavček, Svetlik, Štemberger, Šumenjak, Tauss, Trapan, Ussai ... Posebej velja omeniti še goste iz Gruzije, kjer vina pridelujejo po najbolj starodavni metodi, v kvevrih, glinenih posodah, vkopanih v zemljo. Letos bo na festivalu mogoče okušati vina iz desetih gruzijskih kleti.

Za jedačo bodo poskrbeli gostinci, ki imajo s temi vinarji soroden odnos do okolja in narave - že tradicionalno tako ne bodo manjkala taka imena, kot so Skaručna, Gostilna Pri Lojzetu (Zemono), Domačija Butul, Kendov dvorec, Špacapanova hiša, Ribogojnica Fonda, Rizibizi, Gostilna Korte, Gostilna Kobjeglava ... ob njih pa še ponudniki oljčnih olj, mesnin in tartufov ter izolski ribiči z brodetom. Cena vstopnice je 25 evrov.

V Padno na praznik olja in bledeža

V soboto se lahko iz Izole preselite 19 kilometrov v notranjost, v vas Padna, kjer bo do nedelje potekal šesti praznik oljčnega olja in bledeža (blitve), na katerem bodo predstavili avtohtone sorte oljčnega olja in jedi iz lokalno pridelanih sestavin. V ospredju bo istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih proizvodov, med katerimi bodo kraljevale kulinarične mojstrovine iz blitve.

Slavnostno odprtje festivala bo ob 11. uri, oba dneva bo poskrbljeno tudi za glasbeni program in najrazličnejše dejavnosti, od organiziranih sprehodov po oljčnih nasadih do obiska Tonine hiše v Sv. Petru. Za najmlajše so organizirali delavnice, za športnike pa tudi balinarski turnir.

Komplet petih degustacijskih kuponov bo na voljo za pet evrov.



Festival Kraška gmajna‎ vabi z žganji

In še skok na Kras, natančneje, v Dutovlje, kjer bo v soboto od 17. ure dalje potekal festival Kraška gmajna, na katerem se bodo na prenovljeni Bunčetovi domačiji predstavili ponudniki zeliščnih žganj in likerjev s Krasa in Brkinov, ki jih bodo spremljali zeliščni siri s Kmetije Žerjal, zeliščne frtalje in zeliščni čaji Jadranke Jerine. Poleg degustacij in nakupov zeliščnih zvarkov si bo mogoče ogledati tudi Pepine vrtove in razstavo botaničnih ilustracij kraških rastlin Vladimirja Segalle.

Cena kompleta šestih kuponov je 10 evrov.

K. S.